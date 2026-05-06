Bundesliga: St. Pauli verkündet zwei Ausfälle

SID 06.05.2026 • 12:13 Uhr Den FC St. Pauli begleiten im Bundesliga-Endspurt einige Sorgen. Kommenden Spieltag muss der Tabellenvorletzte im Kampf gegen den Abstieg aus ein verletztes Duo verzichten.

Sorgen beim Kellerkind: Der FC St. Pauli muss im Saisonendspurt im Kampf gegen den Abstieg wohl auf Innenverteidiger Karol Mets (32) und Rechtsverteidiger Manolis Saliakas (29) verzichten.

Das Duo fällt „aufgrund struktureller muskulärer Verletzungen“ bis „auf Weiteres“ aus, wie der Tabellenvorletzte drei Tage vor dem Bundesliga-Spiel bei RB Leipzig (Sa., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) mitteilte.

Bundesliga: St. Pauli steht wohl Abstiegs-Showdown bevor

Saliakas fehlte wegen seiner Blessur bereits zuletzt bei der Pleite gegen den FSV Mainz 05 (1:2). Der Grieche gilt ebenso wie Mets als Stammspieler bei den Kiezkickern, die seit acht Spielen auf einen Sieg warten und am vergangenen Wochenende auf einen direkten Abstiegsrang abgerutscht waren.