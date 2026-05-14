Bundesliga-Star Diomande spricht über seine Zukunft

Conrad Fröhlich 14.05.2026 • 12:34 Uhr Mit einer starken Debüt-Saison in der Bundesliga betreibt Yan Diomande Eigenwerbung. Geht es nach dem Ivorer, dürfen die Top-Vereine gerne weiter um ihn buhlen.

Mit teils spektakulären Leistungen hat RB-Flügelspieler Yan Diomande in seiner ersten Bundesliga-Saison auf sich aufmerksam gemacht und Eigenwerbung betrieben.

Dass er dadurch das Interesse zahlreicher internationaler Topklubs auf sich gezogen hat, findet der Youngster „motivierend“. Im gleichen Zuge betonte er laut The Athletic jedoch, keinerlei Eile zu haben, RB Leipzig zu verlassen.

Diomande im Visier zahlreicher Topklubs

Ob Liverpool, Chelsea oder Real Madrid – alle sollen sie den 19-Jährigen auf dem Zettel haben. Dafür sorgte Diomande mit starken Leistungen in der laufenden Saison, die von beachtlichen Statistiken unterstrichen werden. Zwölf Tore und acht Vorlagen steuerte der Dribbelkünstler bei und hat deshalb große Aktien am Leipziger Champions-League-Comeback.

„Stellen Sie sich vor, Leute sagen, du gehst zu Chelsea oder Real Madrid, um diesen Job zu machen… Du wirst glücklich und motiviert sein, noch mehr zu leisten“, wird Diomande von The Athletic zitiert. Die Spekulationen sieht der Leipziger als Antrieb, möchte sich dadurch aber nicht ablenken lassen.

So betonte der schnelle Außenspieler im gleichen Zuge schnell, worauf er sich aktuell konzentrieren möchte: „Ich denke nicht viel darüber nach, weil mein Fokus auf dem Platz liegt. Mein Job ist es, Fußball zu spielen, das regelt alles. Aber es gibt mir Motivation, die Leute über mich reden zu sehen.“

Diomande mit hohem Marktwert

Das Arbeitspapier des Leipziger Überfliegers läuft derweil noch bis 2030, die Leipziger Verantwortlichen dürften sich in einer komfortablen Verhandlungsposition befinden.

Entsprechend hoch ist das Preisschild für Diomande. Sein aktueller Marktwert wird auf 75 Millionen Euro beziffert. 20 Millionen Euro bezahlte RB für den Mann aus der Elfenbeinküste vor der Saison an CD Leganés.