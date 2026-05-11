Bundesliga: Es könnte noch kurioser werden

Johannes Vehren 11.05.2026 • 12:17 Uhr Der VfL Wolfsburg, 1. FC Heidenheim und FC St. Pauli gehen punktgleich in den 34. Spieltag der Bundesliga. Ein noch kurioseres Szenario könnte folgen.

Bundesliga-Fans steht am 34. Spieltag ein zuvor noch nie dagewesenes Szenario bevor. Sowohl der VfL Wolfsburg auf dem Relegationsplatz als auch der 1. FC Heidenheim und FC St. Pauli dahinter haben mit 26 Zählern die gleiche Punkteanzahl.

Bei einem nicht völlig unrealistischen Szenario könnten nach dem letzten Spieltag Wolfsburg und Heidenheim nicht nur punktgleich sein, sondern auch das identische Torverhältnis haben. Aber was passiert dann?

Aktuell stehen die Wölfe bei einem Torverhältnis von 42:68 (-26) und Heidenheim bei 41:70 (-29). Der VfL gastiert am kommenden Samstag zum Showdown auf St. Pauli und Heidenheim empfängt zeitgleich vor heimischer Kulisse den 1. FSV Mainz 05.

Ausgerechnet der 1. Spieltag könnte entscheiden

Wenn Wolfsburg mit 3:2 am Millerntor gewinnt und der 1. FCH die Mainzer mit 4:0 schlägt, sind beide Teams punkt- und torgleich. Kommt es dazu, wird laut den DFL-Regularien das Gesamtergebnis aus dem Hin- und Rückspiel im direkten Vergleich der Vereine ermittelt.

Dort hat der VfL die Nase vorne, denn er gewann am 1. Spieltag das Auswärtsspiel in Heidenheim mit 3:1 und das Rückspiel endete mit 1:1. Dadurch würde Wolfsburg auf dem 16. Platz bleiben und Heidenheim würde absteigen.