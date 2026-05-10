Bundesliga: Wolfsburg hadert nach Bayern-Pleite

SID 10.05.2026 • 06:28 Uhr Für den VfL Wolfsburg geht es nach der knappen Niederlage gegen den FC Bayern der Saison nun um alles. Vor allem Mattias Svanberg hadert.

Mattias Svanberg haderte nach der knappen 0:1-Niederlage gegen Bayern München noch mit seiner vergebenen Großchance. „Ich muss das Tor machen – genau wie im Training. Ich habe den Ball gut getroffen und dann war es marginal“, sagte der Schwede vom VfL Wolfsburg, nachdem er den späten Ausgleich auf dem Fuß hatte.

Auch er habe zunächst gedacht, „der geht rein“. Doch Svanberg, der kurz vor Spielende (89.) völlig frei vor Bayern-Keeper Jonas Urbig auftauchte, setzte den Ball nur an den Pfosten. Damit blieb der Treffer von Michael Olise (56.) das einzige Tor in der umkämpften Partie – und die Wolfsburger blieben erneut ohne Punkte. Trotzdem versuchte Svanberg, positiv zu bleiben: „Dann treffe ich eben nächste Woche.“

Bundesliga: Wolfsburg steht vor Abstiegs-Showdown

Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) wartet auf die Wölfe der Abstiegs-Showdown der Fußball-Bundesliga beim direkten Konkurrenten FC St. Pauli.