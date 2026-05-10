Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Bundesliga: Wolfsburg hadert nach Bayern-Pleite

Wolfsburg hadert nach Bayern-Pleite

Für den VfL Wolfsburg geht es nach der knappen Niederlage gegen den FC Bayern der Saison nun um alles. Vor allem Mattias Svanberg hadert.
Nach dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg spricht Bayern-Coach Vincent Kompany über den Gesundheitszustand von Alphonso Davies. Der Trainer gibt ein Update zur aktuellen Situation des Außenverteidigers.
SID
Für den VfL Wolfsburg geht es nach der knappen Niederlage gegen den FC Bayern der Saison nun um alles. Vor allem Mattias Svanberg hadert.

Mattias Svanberg haderte nach der knappen 0:1-Niederlage gegen Bayern München noch mit seiner vergebenen Großchance. „Ich muss das Tor machen – genau wie im Training. Ich habe den Ball gut getroffen und dann war es marginal“, sagte der Schwede vom VfL Wolfsburg, nachdem er den späten Ausgleich auf dem Fuß hatte.

Auch er habe zunächst gedacht, „der geht rein“. Doch Svanberg, der kurz vor Spielende (89.) völlig frei vor Bayern-Keeper Jonas Urbig auftauchte, setzte den Ball nur an den Pfosten. Damit blieb der Treffer von Michael Olise (56.) das einzige Tor in der umkämpften Partie – und die Wolfsburger blieben erneut ohne Punkte. Trotzdem versuchte Svanberg, positiv zu bleiben: „Dann treffe ich eben nächste Woche.“

Bundesliga: Wolfsburg steht vor Abstiegs-Showdown

Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) wartet auf die Wölfe der Abstiegs-Showdown der Fußball-Bundesliga beim direkten Konkurrenten FC St. Pauli.

„Für das Gefühl war es trotzdem ein gutes Spiel. Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie zu solchen Leistungen fähig ist. Das nehmen wir mit“, sagte Wolfsburg-Trainer Dieter Hecking nach der Partie.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite