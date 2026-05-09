Bundesligist ändert Wappen

Conrad Fröhlich 09.05.2026 • 19:17 Uhr Der VfL Wolfsburg ändert sein Wappen - mit sofortiger Wirkung. Der Bundesligist erfüllt dabei den Wunsch der eigenen Fans. Die Anhänger kämpften schon seit Jahren dafür.

Der VfL Wolfsburg hat sein Wappen geändert. Der Bundesligist kehrt zurück zum alten Zinnenwappen – aber in modernisierter Fassung. Damit erfüllten die Niedersachsen den Wunsch zahlreicher VfL-Anhänger. Die aktive Fanszene hatte schon seit langer Zeit für die Wappen-Wende gekämpft. Bereits im Heimspiel gegen den FC Bayern laufen die VfL-Akteure mit dem neuen Wappen auf der Brust auf.

„Der VfL Wolfsburg blickt auf mehr als 80 Jahre Historie. Das Zinnenwappen war von Beginn an ein zentraler Bestandteil. Die Zinnen stiften Identifikation und verkörpern Tradition“, wird Sebastian Rudolph, Vorsitzender des VfL Wolfsburg, auf der Vereinswebsite zitiert.

Wolfsburg-Fans: „Für immer unser Wappen“

„Für die Entscheidung haben wir uns bewusst Zeit genommen und diese gemeinsam getroffen. In einem Verbund, der alle Sportarten vereint und der alle Menschen zusammenbringt. Das Zinnenwappen ist ein prägendes Element unserer Vereinskultur“, erklärte Rudolph weiter.

Die VfL-Fans zelebrierten die Umstellung des Vereinslogos mit einer sehenswerten Choreografie. Das alte „neue“ Wappen zierte die Kurve, darunter ein Banner mit der Aufschrift: „Für immer unser Wappen“.

VfL Wolfsburg: Umstellung soll schnell erfolgen

Fanvertreter Marvin Minner gab Einblicke in das Innenleben der Wolfsburg-Anhänger: „Das ist ein historischer und unglaublich emotionaler Moment.“ Die Umstellung sei das Ergebnis, eines jahrelangen Kampfes: „Wir setzen uns seit über 20 Jahren für die Rückkehr der Zinnen ein. Es ist das prägendste Element unserer Fankultur – heute kehrt es dauerhaft im gesamten Verein zurück.“