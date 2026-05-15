BVB bindet Top-Talent Inacio

SID 15.05.2026 • 10:33 Uhr Der 18-Jährige verlängert vorzeitig bis 2029 und soll künftig mehr Verantwortung übernehmen.

Vizemeister Borussia Dortmund bastelt weiter am Kader der Zukunft. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, wurde der Vertrag mit Top-Talent Samuele Inacio (18) vorzeitig bis zum 30. Juni 2029 verlängert.

„Mit seinen Fähigkeiten und seinem Potenzial zählt Samu zu den größten Talenten seines Jahrgangs weltweit. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Hingabe und seiner Qualität zu einem außergewöhnlichen Spieler reifen kann“, sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken.

Der italienische Junioren-Nationalspieler wechselte 2024 von Atalanta Bergamo in die U19 des BVB und reifte zum Bundesligaspieler. Am vergangenen Spieltag erzielte er beim Sieg gegen Eintracht Frankfurt (3:2) seinen ersten Treffer in der deutschen Eliteliga.

„Das Gefühl bei meinem ersten Tor vor der Gelben Wand war unfassbar und ich möchte in der Zukunft noch viele weitere erfolgreiche Momente mit meiner Mannschaft, dem Verein und seinen unglaublichen Fans feiern“, wird der Offensivspieler in der BVB-Mitteilung zitiert.