Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Samuele Inácio vorzeitig bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Das gab der BVB am Freitag bekannt.
BVB verlängert mit Sturm-Juwel
Der 18 Jahre alte Offensivspieler unterschrieb in dieser Woche seinen neuen Kontrakt. Der italienische Junioren-Nationalspieler war 2024 von Atalanta Bergamo in die U19 der Dortmunder gewechselt und entwickelte sich inzwischen zum Bundesligaspieler.
Lob für das Top-Talent
„Mit seinen Fähigkeiten und seinem Potenzial zählt Samu zu den größten Talenten seines Jahrgangs weltweit. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Hingabe und seiner Qualität zu einem außergewöhnlichen Spieler reifen kann“, sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken.
Inacio kam seit seinem Wechsel in der U17, U19, U23 und bei den Profis zum Einsatz. Insgesamt absolvierte er bislang 65 Spiele im schwarzgelben Trikot und erzielte dabei 14 Tore sowie elf Assists.
Bundesliga-Debüt und erstes Tor
Sein Bundesliga-Debüt feierte Inacio am 28. Februar gegen Bayern München. Am vergangenen Spieltag erzielte der Offensivspieler beim 3:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt seinen ersten Treffer in der Bundesliga.
„Das Gefühl bei meinem ersten Tor vor der Gelben Wand war unfassbar und ich möchte in der Zukunft noch viele weitere erfolgreiche Momente mit meiner Mannschaft, dem Verein und seinen unglaublichen Fans feiern“, wird Inacio in der Mitteilung des BVB zitiert.
Sportdirektor Ole Book sagte über den 18-Jährigen: „Er ist spielintelligent, ballsicher, kombinationsstark. Und dazu hat er ein sehr gutes Gespür für Räume, das ihn auch noch torgefährlich sein lässt.“