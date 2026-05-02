BVB: Kovac will „Stabilität als Fundament für Attraktivität“

SID 02.05.2026 • 12:59 Uhr Der Kroate sieht bei den Westfalen noch Potenzial.

Trainer Niko Kovac von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist mit der anhaltenden Kritik wegen vermeintlich zu passiver und defensiver Spielweise seiner Mannschaft nicht einverstanden. „Die Statistik bestätigt das nicht“, sagte Kovac in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ): „Im Schnitt erzielen wir mehr als zwei Treffer pro Partie, nur Bayern München und der VfB Stuttgart haben mehr Tore geschossen als wir.“

Nach 15 Monaten beim BVB sieht der Kroate die spielerischen Möglichkeiten der Westfalen allerdings nicht ausgereizt. „Wir haben tolle Fußballer, eine tolle Qualität, wir spielen in dieser Saison nah am Maximum. Trotzdem merke ich in der täglichen Arbeit, dass wir noch weiteres Entwicklungspotenzial besitzen. Manchmal erfordern gewisse Dinge aber Zeit, die es heutzutage so gut wie gar nicht mehr gibt“, sagte Kovac.

Ungeachtet des Drucks hält der 54-Jährige, der am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im drittletzten Saisonspiel der Schwarz-Gelben im Kampf um die Vizemeisterschaft bei Borussia Mönchengladbach antreten muss, allerdings an einem Credo fest: „Auf dem Fundament der Stabilität kannst Du Attraktivität aufbauen – umgekehrt verhält sich das eher schwieriger. Wir arbeiten, um erfolgreich zu sein. Durchs Reden hat noch niemand Titel gewonnen.“