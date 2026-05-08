BVB: Nmecha gibt Comeback

SID 08.05.2026 • 22:09 Uhr Felix Nmecha ist zurück auf dem Feld. Der Nationalspieler war seit Ende März verletzt.

Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha hat nach siebenwöchiger Verletzungspause sein Comeback bei Borussia Dortmund gegeben.

Vor den Augen von Bundestrainer Julian Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler wurde Nmecha beim 3:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt in der 74. Minute eingewechselt. Der Mittelfeldspieler hatte seit dem 23. März wegen einer Außenbandverletzung im Knie gefehlt.

WM: Nmecha scheint rechtzeitig fit zu sein

Nmechas Teilnahme an der WM in den USA, Mexiko und Kanada erscheint somit möglich. Kurz nach Bekanntwerden der Verletzung hatte Nagelsmann seine Sorge geäußert, dass der 25-Jährige im schlimmsten Fall nicht dabei sein könnte.