BVB: So gut wie seit sieben Jahren nicht mehr

SID 16.05.2026 • 17:25 Uhr Durch den Auswärtssieg bei Werder Bremen verabschiedet sich der BVB mit 73 Zählern in die Sommerpause. Bei Werder äußern die Fans Kritik.

Vizemeister Borussia Dortmund hat mit der besten Punktausbeute seit sieben Jahren einen versöhnlichen Saisonabschluss in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Das Team von Trainer Niko Kovac gewann 2:0 (0:0) bei Werder Bremen und beendet die Spielzeit mit 73 Zählern. Letztmals hatte es 2018/19 eine höhere Ausbeute gegeben (76 Punkte).

Serhou Guirassy (59.) und Yan Couto (90.+5) trafen für die Gäste. Weil die Abwehr abermals ohne Gegentor auskam, stellte der BVB zudem mit 15 Zu-Null-Spielen seinen eigenen Vereinsrekord aus den Saisons 2011/12 und 2019/20 ein. Den ligaweiten Rekord hält Bayern München, 2014/15 blieb der Rekordmeister 22 Mal ohne Gegentreffer.

Werder beendete die Saison nach langen Abstiegssorgen und einem Trainerwechsel mit 32 Punkten als 15., das ist die drittschwächste Bundesliga-Saison in der Vereinsgeschichte. Während des Spiels brachten die Bremer Anhänger ihren Unmut darüber zum Ausdruck. „Nichtabstieg mehr Glück als Verstand! Vereinsführung, unsere Geduld ist nicht grenzenlos“, stand auf Plakaten. Dazu forderten die Fans „personelle Konsequenzen“, explizit den Rauswurf von Sportchef Clemens Fritz und Leiter Profifußball Peter Niemeyer.

Doch bereits zuvor hatte Werders Vorsitzender der Geschäftsführung, Klaus Filbry, bei Sky dem Sportchef Fritz sein Vertrauen ausgesprochen. Auch Trainer Daniel Thioune, der im Februar von Horst Steffen übernommen hatte, werde im Amt bleiben.

Das sportlich unbedeutende letzte Saisonspiel, das betonten beide Trainer, sollte ernst genommen werden. Dennoch boten sich im Weserstadion wenige Highlights. Während einer Dreifachchance für die Gäste scheiterten Guirassy, Samuele Inácio und Jobe Bellingham an Werder-Keeper Mio Backhaus und dem Pfosten (6.).

Bremen war offensiv zu harmlos. Der Treffer von Verteidiger Amos Pieper nach einem Freistoß wurde aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt (28.) – dasselbe galt in der Schlussphase für das vermeintliche Tor durch Karim Coulibaly (81.).