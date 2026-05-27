BVB will mit „Arbeit und Spektakel“ überzeugen

SID 27.05.2026 • 07:33 Uhr Die sportliche Führung des BVB gibt Einblicke in die Zukunftsplanung. Trainer Niko Kovac erhält Rückendeckung.

Vizemeister Borussia Dortmund will in der kommenden Saison den Rückstand zu Bayern München mit Einigkeit und attraktiverem Fußball verringern. „Ich habe ein klares Ziel: Wir wollen als Verein eine verschworene Truppe sein. Wenn wir Erfolg haben wollen, brauchen wir Zusammenhalt und Geschlossenheit. Das ist mir sehr wichtig“, sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken der Sport Bild: „Und auf dem Platz wollen wir für zwei Dinge stehen: Arbeit und Spektakel.“

Man komme aus einer Stadt mit einer Arbeitermentalität. „Für Siege zu kämpfen, füreinander einzustehen, das sind unsere Werte“, sagte Ricken und ergänzte: „Wir wollen Kreativität hinzugewinnen, um unser Spiel attraktiver zu gestalten.“

An den FC Bayern wolle man in der nächsten Saison „noch näher heranrücken – und vor allem die direkten Duelle gegen Bayern gewinnen. Daran arbeiten wir jetzt schon“, sagte Ricken. Die Lücke zum deutschen Meister müsse man aber „realistisch“ einordnen. Man habe die fünftbeste Saison der Klubgeschichte gespielt und dennoch einen Rückstand von 16 Punkten gehabt.

Der neue Sportdirektor Ole Book hob die defensiven Qualitäten – der BVB kassierte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison die wenigsten Gegentore – hervor. Zugleich sieht auch er Verbesserungspotenzial im Angriff. „Wenn wir es schaffen, noch mehr Kreativität und offensive Durchschlagskraft in der neuen Saison hinzuzugewinnen, dann können wir noch stärker werden“, sagte Book: „Dafür wollen wir in der Offensive nachlegen.“