Da Costa bleibt in Mainz

SID 13.05.2026 • 19:58 Uhr Der Verteidiger sei "die Zuverlässigkeit in Person", lobt Sportdirektor Niko Bungert.

Danny da Costa verteidigt auch in der kommenden Bundesliga-Saison für den FSV Mainz 05. Wie die Rheinhessen am Mittwochabend mitteilten, verlängert sich der Vertrag des 32-Jährigen mit dem Erreichen des Klassenerhalts automatisch. Da Costa hat dazu einiges beigetragen: Er bestritt in der zuende gehenden Spielzeit 44 der bislang 47 Pflichtpartien.

„Danny ist die Zuverlässigkeit in Person“, sagte Sportdirektor Niko Bungert und betonte: „Über eine ganze Saison entsprechend abzuliefern und in nahezu jedem Spiel auf dem Platz zu stehen, ist eine beachtliche Leistung. Wir sind froh, bei Mainz 05 weiterhin auf die Ruhe, Stabilität und Erfahrung von Danny bauen zu können.“