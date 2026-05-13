Danny da Costa verteidigt auch in der kommenden Bundesliga-Saison für den FSV Mainz 05. Wie die Rheinhessen am Mittwochabend mitteilten, verlängert sich der Vertrag des 32-Jährigen mit dem Erreichen des Klassenerhalts automatisch. Da Costa hat dazu einiges beigetragen: Er bestritt in der zuende gehenden Spielzeit 44 der bislang 47 Pflichtpartien.
Da Costa bleibt in Mainz
„Danny ist die Zuverlässigkeit in Person“, sagte Sportdirektor Niko Bungert und betonte: „Über eine ganze Saison entsprechend abzuliefern und in nahezu jedem Spiel auf dem Platz zu stehen, ist eine beachtliche Leistung. Wir sind froh, bei Mainz 05 weiterhin auf die Ruhe, Stabilität und Erfahrung von Danny bauen zu können.“
Da Costa spielte in der zweiten Saisonhälfte der Saison 2020/21 als Leihgabe von Eintracht Frankfurt und seit der Spielzeit 2022/23 fest für die 05er. „Ich freue mich auf die kommende Saison mit den Jungs“, sagte er. In den zurückliegenden Monaten habe er „die ganze Bandbreite an Gefühlen durchlebt, viel gelitten, aber auch gesehen, was mit Mainz 05 möglich ist. Ich werde auf jeden Fall auch weiterhin alles dafür geben, dass wir mit dem Team den bestmöglichen Erfolg haben.“