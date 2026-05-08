Dank Klassenerhalt: Becker bleibt in Mainz

SID 08.05.2026 • 12:37 Uhr Winter-Neuzugang Sheraldo Becker wird auch kommende Saison für den Bundesligisten auflaufen.

Stürmer Sheraldo Becker bleibt auch über die laufende Saison hinaus beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. Durch den Klassenerhalt der Mainzer greift eine Kaufpflicht für den 31-Jährigen, der seit Februar vom spanischen Klub CA Osasuna ausgeliehen ist.

„Sheraldo kam im Winter buchstäblich in letzter Sekunde zu uns und hat sich direkt super eingefügt. Durch unseren Ligaverbleib steht nun fest, dass er auch künftig für Mainz auflaufen wird. Wir freuen uns einen erfahrenen, schnellen und torgefährlichen Spieler in unseren Reihen zu haben“, sagte Sportdirektor Niko Bungert.

Auch Becker freut sich auf die weitere Zeit beim Bundesligisten: „Die Stadt, der Verein, das Umfeld und vor allem die Fans leben diese Fußballbegeisterung, die mir wichtig ist. Es fühlt sich jetzt schon alles sehr vertraut an. Wer weiß, wohin unser gemeinsamer Weg noch führen kann.“