Diagnose nach Schock-Szene da

Daniel Höhn 03.05.2026 • 12:39 Uhr Heidenheim-Boss Holger Sanwald verrät im SPORT1 Doppelpass einige Details zum Gesundheitszustand von Jonas Föhrenbach.

Der Verteidiger wurde minutenlang behandelt, seine Nase zeigte einen offensichtlichen Bruch. Trotzdem kehrte Föhrenbach auf den Rasen zurück, da Heidenheim alle drei Wechselfenster bereits abgeschlossen hatte.

„Wir haben ihn gestern Abend noch ins Krankenhaus gebracht und dort wurde festgestellt, dass er neben einer gebrochenen Nase wohl auch eine Gehirnerschütterung hat. Er ist zur Sicherheit über Nacht noch im Krankenhaus geblieben“, sagte Heidenheims Vorstandschef Holger Sanwald am Sonntag im SPORT1 Doppelpass.

Der 58-Jährige „hoffe, dass er schnell wieder gesund ist und zu uns stößt. Es ist aber wohl nicht so schwerwiegend, dass er nicht schnell wieder zur Mannschaft stoßen könnte. Er ist ein harter Hund, auf den wir uns schon seit Jahren verlassen können.“