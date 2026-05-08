Diese Bundesliga-Entscheidungen können am 33. Spieltag fallen

Maximilian Huber 08.05.2026 • 13:27 Uhr In der Bundesliga und 2. Bundesliga steht der 33. Spieltag auf dem Programm. Im Abstiegskampf könnten erste Entscheidungen fallen.

Die Bundesliga und die 2. Bundesliga biegen auf die Zielgerade ein! Am Wochenende steht in den höchsten deutschen Spielklassen der 33. Spieltag an und es können erste Entscheidungen fallen.

Macht Leipzig die Königsklasse klar? Steigt der 1. FC Heidenheim ab? Retten sich der 1. FC Köln und Werder Bremen endgültig? Und gelingt Elversberg der Aufstieg? SPORT1 fasst die Konstellationen zusammen.

Leipzig fehlt nur noch ein Sieg

Im Kampf um ein Ticket für die Champions League hat RB Leipzig auf Tabellenplatz drei die besten Voraussetzungen (hier zur Tabelle). Vier Punkte liegen die Sachsen vor dem Trio um Stuttgart, Leverkusen und Hoffenheim (alle 58 Punkte).

Ein Sieg im Duell mit dem FC St. Pauli würde bei RB Leipzig für Klarheit sorgen. Gewinnt das Team um Cheftrainer Ole Werner gegen die Hamburger, ist die Königsklasse gesichert. Bei einem Remis oder einer Niederlage müsste RB auf die Konkurrenz in Sinsheim und Stuttgart (vs. Leverkusen) schauen.

So sichern sich Bremen und Köln den Klassenerhalt

Die Rechnung für einen Klassenerhalt von Werder Bremen (32 Punkte) und dem 1. FC Köln (32 Punkte) ist einfach. Holen beide Teams mindestens einen Punkt, spielen sie auch in der nächsten Saison in der Bundesliga.

Verlieren beide Klubs ihre Spiele, wäre ein Klassenerhalt ebenfalls gesichert, sollten sowohl Wolfsburg (26 Punkte, vs. Bayern) als auch St. Pauli (26 Punkte, vs. Leipzig) nicht gewinnen. Werder Bremen gastiert in Sinsheim bei der TSG Hoffenheim, der 1. FC Köln empfängt im Heimspiel den 1. FC Heidenheim.

Heidenheimer Abstieg am Sonntag fix?

Für den 1. FC Heidenheim (23 Punkte) könnte am Sonntag bittere Gewissheit herrschen. Verliert der Klub sein Auswärtsspiel in Köln, ist der Abstieg in die 2. Bundesliga besiegelt.

Da St. Pauli (26 Punkte) und Wolfsburg (26 Punkte) am letzten Spieltag direkt aufeinandertreffen und dadurch gezwungenermaßen mindestens ein Team punktet, könnte sich Heidenheim bei einer Niederlage in Köln nicht mehr retten.

Sollten St. Pauli und Wolfsburg am Samstag beide gewinnen, wären die Heidenheimer schon abgestiegen, bevor sie am Sonntag überhaupt erst antreten.

Vor dem Showdown: Schiebt sich St. Pauli an Wolfsburg vorbei?

Eine Woche vor dem direkten Duell am letzten Spieltag zwischen Wolfsburg und St. Pauli kommt es am Samstag zum Fernduell. Vor Beginn des 33. Spieltags liegt Wolfsburg mit 26 Punkten und einer Tordifferenz von -25 vor den Kiezkickern aus Hamburg (26 Punkte und Tordifferenz von -28).

Holt St. Pauli am 33. Spieltag einen Punkt mehr als Wolfsburg, geht der Klub als 16. mit einem Vorteil in den Abstiegs-Showdown am 34. Spieltag.

Besonders brisant: Das Spiel zwischen St. Pauli und Leipzig findet am Samstag um 15.30 Uhr statt. Das Duell der Wölfe mit dem FC Bayern beginnt erst drei Stunden später um 18.30 Uhr. Wolfsburg kann also einsehen, welches Ergebnis das Team benötigen wird, um vor St. Pauli zu bleiben. Ein Remis im direkten Duell in Hamburg würde Wolfsburg dann reichen, um sich in die Relegation zu retten.

Folgt Elversberg Schalke ins Oberhaus?

Auch in der 2. Bundesliga können im Aufstiegs- und Abstiegskampf Entscheidungen fallen. Die SV Elversberg belegt vor dem 33. Spieltag mit 59 Punkten Platz zwei in der Tabelle – und könnte unter Umständen schon am Sonntag erstmals in die Bundesliga aufsteigen.

Verlieren Hannover 96 (58 Punkte, am Samstag beim VfL Bochum) und der SC Paderborn (58 Punkte, am Freitag gegen den KSC), kann Elversberg mit einem Sieg in Düsseldorf am Sonntag aufsteigen.

Münster muss gewinnen – und hoffen

Preußen Münster hingegen steht dicht vor dem Abstieg in die 3. Liga. Der Traditionsklub steht mit 29 Punkten auf Tabellenplatz 18, nur ein Sieg am Sonntag gegen Darmstadt würde die Fans der Preußen noch hoffen lassen.

Gewinnen allerdings zwei der drei Teams – Eintracht Braunschweig (34 Punkte, gegen Dynamo Dresden), Fortuna Düsseldorf (34 Punkte, gegen Elversberg) und Fürth (34 Punkte, gegen Hertha BSC) –, ist ein Münsteraner Abstieg ohnehin besiegelt.