Leipzig-Star wird Olise-Nachfolger

SID 18.05.2026 • 14:23 Uhr Yan Diomande von RB Leipzig gelingen in seiner ersten Bundesliga-Saison zwölf Tore und acht Vorlagen. Der 19-Jährige wird dafür ausgezeichnet und Nachfolger von Bayern-Star Michael Olise.

Flügelspieler Yan Diomande von Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist zum „Rookie der Saison“ gewählt worden. Der 19 Jahre alte Ivorer nahm die Auszeichnung in dieser Woche aus den Händen des ehemaligen Torjägers Claudio Pizarro entgegen. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag mit.

„Yan Diomande war in der abgelaufenen Spielzeit gleich eine Bereicherung für die Bundesliga. Sein außergewöhnlich hohes Tempo, seine Brillanz am Ball, die präzisen Abschlüsse und seine Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins haben ihn in die Lage versetzt, zwölf Tore und acht Vorlagen zum Erfolg seiner Mannschaft beizusteuern“, sagten die DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel.