„Echter Borusse“: BVB verabschiedet Kehl

SID 08.05.2026 • 20:17 Uhr Kehl habe "Schwarz-Gelb gelebt und geatmet", sagt Stadionsprecher Norbert Dickel.

Borussia Dortmund hat vor dem letzten Heimspiel der Saison drei Spieler und den früheren Sportdirektor Sebastian Kehl verabschiedet. Der ehemalige BVB-Profi Kehl hatte im März seinen Posten als Sportdirektor verlassen und war wenig später durch Ole Book ersetzt worden. Kehl erhielt bei seiner Verabschiedung lauten Applaus und durfte sich feiern lassen, Stadionsprecher Norbert Dickel bezeichnete den 46-Jährigen als „echten Borussen“.

Auch für Julian Brandt, Salih Özcan und Niklas Süle ist das Duell mit Eintracht Frankfurt am Freitag (20.30 Uhr/Sky) das letzte Heimspiel für den BVB. Süle beendet seine Karriere nach der Saison, Brandt und Özcan haben noch nicht mitgeteilt, wo sie künftig spielen werden.

Kehl wurde unter anderem von Dortmunds Präsident Hans-Joachim Watzke auf dem Platz geehrt. Kehl habe „Schwarz-Gelb gelebt und geatmet“, sagte Dickel. Der Ex-Profi hatte von 2002 bis 2015 für den BVB gespielt, wurde in dieser Zeit dreimal Meister und einmal DFB-Pokalsieger.