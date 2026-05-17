Eintracht Frankfurt trennt sich von Riera

SID 17.05.2026 • 22:00 Uhr Der Spanier geht beim Fußball-Bundesligisten nach nur dreieinhalb Monaten wieder.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Albert Riera nach nur dreieinhalb Monaten wieder beendet. Das gab der Verein einen Tag nach dem letzten Saisonspiel gegen den VfB Stuttgart (2:2) bekannt. Die Trennung galt schon zuvor als wahrscheinlich: Riera fehlte im Umfeld jeglicher Rückhalt, zudem verpasste die Eintracht erstmals seit sechs Jahren die Qualifikation für den Europapokal.

„Nach intensiven Gesprächen sind wir gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden“, sagte Sportvorstand Markus Krösche, der zuletzt bereits immer wieder ein Bekenntnis zum Spanier vermieden hatte. Riera war am 1. Februar Nachfolger von Dino Toppmöller geworden.

Riera und sein Team hätten „durch ihre akribische Arbeit wertvolle Impulse gegeben“, so Krösche, „gleichzeitig sind wir nach einer offenen und ehrlichen Analyse der sportlichen Entwicklung zu dem Schluss gekommen, dass wir zur kommenden Saison einen anderen Weg einschlagen möchten.“