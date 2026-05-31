Neue Entwicklungen um Bayers Wunschkandidat

Julius Schamburg 31.05.2026 • 17:33 Uhr Bayer Leverkusen ist auf Trainersuche. Wunschkandidat Andoni Iraola strebt einen Wechsel zum FC Liverpool an - Bayer guckt in die Röhre.

Andoni Iraola steht kurz davor, beim FC Liverpool auf den freigestellten Trainer Arne Slot zu folgen. Das bedeutet auch, dass Bayer Leverkusen leer ausgeht – wieder einmal.

Denn auch die Bayer-Bosse hatten Iraola auf dem Zettel und führten bereits Gespräche mit dem Spanier. Wie SPORT1 weiß, hielt sich Iraola die Option Leverkusen aber nur warm.

Entscheidend sind die Entwicklungen um Slot, der am Samstag bei den Reds entlassen wurde und Iraola auf den Plan rief. Nach SPORT1-Informationen sind zwar noch letzte Details zu klären, aber die Tinte könnte schon bald trocken werden. LFC-Sportdirektor Richard Hughes gilt als großer Fan von Iraola und arbeitete bereits in Bournemouth gemeinsam mit dem 43-Jährigen.

Leverkusen-Bosse überrascht

Abgesagt hat Iraola den Leverkusenern indes immer noch nicht. Die Verantwortlichen um Simon Rolfes (Geschäftsführer Sport) und Fernando Carro (Vorsitzender Geschäftsführung) wurden aber darüber informiert, dass Wunschkandidat Iraola intensive Gespräche mit den Reds führt, und müssen mit einer baldigen Absage rechnen. Wie SPORT1 erfuhr, reagierten die Bosse auf die neuen Entwicklungen durchaus überrascht.

Die Trainersuche dauert also weiter an. Kandidaten wie Filipe Luís und Míchel sind vom Markt. Auch bei Ex-Eintracht-Trainer Oliver Glasner droht Bayer leer auszugehen. Zudem gilt er nicht als die erste Wahl.