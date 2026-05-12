Erster Book-Transfer perfekt: BVB holt Gadou

SID 12.05.2026 • 14:38 Uhr Der 19 Jahre alte Innenverteidiger kommt aus Salzburg und soll schnell eine echte Hilfe werden.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat Joane Gadou verpflichtet und damit den ersten Transfer unter dem neuen Sportdirektor Ole Book getätigt. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger kommt im Sommer von Red Bull Salzburg und erhält einen Vertrag bis 2031, das bestätigte der BVB am Dienstag. Der Deal hatte sich in der vergangenen Woche bereits abgezeichnet.

„Joane ist ein moderner und physisch starker Innenverteidiger“, sagte Book: „Er verfügt über einen guten Spielaufbau, ist extrem schnell und gleichzeitig auch noch entwicklungsfähig. Mit seinen Fähigkeiten ist Joane eine optimale Ergänzung für unsere Defensive.“ Nach Medienberichten zahlen die Dortmunder eine Ablöse von 20 Millionen Euro plus Boni.