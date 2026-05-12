Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat Joane Gadou verpflichtet und damit den ersten Transfer unter dem neuen Sportdirektor Ole Book getätigt. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger kommt im Sommer von Red Bull Salzburg und erhält einen Vertrag bis 2031, das bestätigte der BVB am Dienstag. Der Deal hatte sich in der vergangenen Woche bereits abgezeichnet.
Erster Book-Transfer perfekt: BVB holt Gadou
„Joane ist ein moderner und physisch starker Innenverteidiger“, sagte Book: „Er verfügt über einen guten Spielaufbau, ist extrem schnell und gleichzeitig auch noch entwicklungsfähig. Mit seinen Fähigkeiten ist Joane eine optimale Ergänzung für unsere Defensive.“ Nach Medienberichten zahlen die Dortmunder eine Ablöse von 20 Millionen Euro plus Boni.
Auch unter Sebastian Kehl, Books Vorgänger beim BVB, verfolgte der Klub die Entwicklung des Spielers bereits. „Wir haben ihn bereits während seiner Zeit bei Paris Saint-Germain beobachtet“, sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken. Der 1,95 m große Gadou war 2024 aus der Jugend von PSG nach Österreich gewechselt. Für Salzburg stand der französische Junioren-Nationalspieler in dieser Saison in 33 Pflichtspielen auf dem Feld, in der Europa League sammelte er internationale Erfahrung.