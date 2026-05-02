Erster Punkt unter Eta! Union rettet Remis gegen Köln

SID 02.05.2026 • 17:33 Uhr Nach deutlichem Rückstand holt Union Berlin in der Schlussphase noch einen Zähler gegen den 1. FC Köln. Beide Teams müssen somit weiter den Blick nach unten richten.

Union Berlin hat nach Rückstand Moral bewiesen und erstmals unter Cheftrainerin Marie-Louise Eta gepunktet. Gegen den 1. FC Köln rettete der Bundesligist nach 0:2 noch ein 2:2 (0:1), ließ aber dennoch wichtige Zähler im Abstiegskampf liegen. Damit geht für die Berliner das große Rechnen weiter.

Verliert der FC St. Pauli am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den FSV Mainz 05 und gewinnt der VfL Wolfsburg nicht beim SC Freiburg (Sonntag, 17.30 Uhr), kann Union bereits am Sonntag den Klassenerhalt feiern.

Der FC verspielte derweil die fast sichere Rettung. Mit 32 Punkten steht die Mannschaft von René Wagner derzeit einen Punkt hinter Union und hat vorerst sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Burcu lässt Union jubeln

Im hitzigen Duell um den Klassenerhalt brachten Ex-Unioner Marius Bülter (33.) und Said El Mala (61.) die Kölner in Führung, ehe Tom Rothe (73.) und Livan Burcu (89.) spät für Berlin antworteten. „Ich finde, dass das heute absolut verdient war. Die Mannschaft hat einfach gezeigt, dass sie nicht aufgibt“, freute sich Eta nach Abpfiff am DAZN-Mikrofon. Es sei schön, dass sich die Mannschaft „belohnen konnte.“

Eta hatte vor dem Spiel betont, dass ihre Mannschaft „nicht von Beginn an komplett den Kopf verlieren und nur ins offene Feuer gehen“ dürfe. „Wir müssen auch schlau spielen und einen kühlen Kopf bewahren“, sagte die Trainerin. Genau das setzten die Berliner zunächst um. Beide Teams tasteten sich ab, klare Torchancen blieben Mangelware. Zwar verzeichneten die Kölner mehr Ballbesitz, fanden jedoch kaum Wege in den gegnerischen Strafraum.

Die erste wirklich zwingende Gelegenheit gehörte Union: Ein abgeblockter Ball landete bei Aljoscha Kemlein, der aus der Distanz unbedrängt knapp rechts am Tor vorbeischoss (23.). Erst nach einer Trinkpause bei sommerlichen 26 Grad in Berlin kam Union zunehmend besser ins Spiel.

Kölner Traumtor durch Bülter

Doch trotz dieser Phase der Überlegenheit gingen die Kölner in Führung: El Mala und Jakub Kaminski kombinierten sich sehenswert nach vorne, Kaminski legte quer auf Luca Waldschmidt. Der bewies Übersicht und spielte weiter auf den Ex-Unioner Bülter, der aus rund 20 Metern traumhaft abzog und seine Mannschaft in Führung brachte.

Kurz vor der Pause (41.) stand Köln sogar vor dem Doppelschlag: Kaminski dribbelte sich durch die Berliner Abwehr, sein Abschluss hätte von Waldschmidt nur noch eingeschoben werden müssen – doch Diogo Leite klärte in letzter Sekunde.

Nach der Pause starteten die Gäste besser. Eine Hereingabe von El Mala verpasste Kaminski (50.) nur knapp. Union zeigte sich in allen Belangen zu ungenau, in der Verteidigung fehlte die nötige Konsequenz und im Angriff die Zielstrebigkeit. Das bestrafte Köln schließlich erneut. El Mala lief sich im Strafraum frei und erhöhte ohne Probleme.