Marie-Louise Eta feiert ihren ersten Sieg in der Bundesliga

SPORT1 10.05.2026 • 21:33 Uhr Marie-Louise Eta fährt ihren ersten Sieg als Coach in der Bundesliga ein. Union zeigt in Mainz ein gutes Auswärtsspiel.

Historische Premiere: Marie-Louise Eta hat mit Union Berlin ihren ersten Sieg als Coach in der Bundesliga gefeiert. Die erste Cheftrainerin in der deutschen Eliteklasse gewann mit den Eisernen das Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 3:1 (1:0) und holte im vierten Anlauf den ersten Dreier.

„Sie hat es sich verdient. Den Sieg haben wir auch für sie geholt, weil sie einfach gute Arbeit leistet“, sagte Kapitän Christopher Trimmel bei DAZN: „Man sieht, dass wir uns die letzten Wochen gefangen haben.“

Eta selbst wollte den Fokus nicht zu sehr auf ihre Person lenken: „Natürlich sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir in einem nicht einfachen Spiel eine gute Leistung gezeigt haben.“ Sie freue sich natürlich: „Man will Spiele gewinnen, einfach auch in der Art und Weise hier heute. Pure Freude.“

Beide Teams hatten sich bereits in der Vorwoche den Klassenerhalt gesichert, im Endspurt geht es nur noch um Kosmetik im Mittelfeld der Tabelle. „Es war im Allgemeinen zu wenig“, sagte der Mainzer Nadiem Amiri: „Aber wir haben es letzte Woche geschafft – und gut ist.“

Andrej Ilic (38.) und ein später Doppelschlag durch Oliver Burke (88.) und Josip Juranovic (90.+1) brachten die Berliner bis auf einen Punkt an die Rheinhessen heran, für die Sheraldo Becker (48.) zwischenzeitlich ausgeglichen hatte.

Damit kämpfen beide Klubs noch mit dem Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach am letzten Spieltag um Rang zehn. Für die Mainzer ist Union ein Angstgegner, in den zehn Duellen seit dem 6. Februar 2021 gelang kein einziger Sieg mehr.

Besonderes Wiedersehen für Eta

Für Eta war die Partie das Treffen mit dem alten Weggefährten, während der Ära Fischer hatte sie einst bei der Profimannschaft von Union Berlin hospitiert. „Deswegen freue ich mich, ihn am Wochenende wiederzusehen“, hatte sie im Vorfeld betont. Trotz aller Freundschaft sowie der geklärten Tabellenlage gehe es aber immer noch um das Sportliche – und dafür setzte sie in der Defensive erstmals überhaupt auf eine Vierer- statt eine Dreierkette.

Doch diese war zunächst kaum gefordert, vielmehr zeigte sich Union offensiv. Der nach monatelanger Verletzungspause ins Mainzer Tor zurückgekehrte Robin Zentner parierte einen Kopfball von Ilic mit einem herausragenden Reflex (9.).

Union zunächst am Drücker

Auch in der Folge blieben die Köpenicker in einer zerfahrenen Partie die etwas bessere Mannschaft, zwingend wurde es im letzten Drittel jedoch nur selten. Es brauchte eine kurz ausgeführte Ecke zur Führung, Ilic nickte eine Flanke von Aljoscha Kemlein ein.

Die einzige Mainzer Chance in Durchgang eins hatte Kaishu Sano mit einer Einzelaktion kurz vor dem Pausenpfiff (45.+10). Dies war das Signal für deutlich mehr Angriffslust in Halbzeit zwei, der Ex-Unioner Becker versenkte mit links eine Flanke von Paul Nebel aus der Luft.

Auch danach blieb die Fischer-Elf am Drücker, erspielte sich einige gute Möglichkeiten. Bei einem der wenigen Konter scheiterte Ilic an der Latte (84.). Kurz danach trafen Burke und Juranovic.