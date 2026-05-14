Eta vor Abschied: "Fällt überhaupt nicht schwer"

SID 14.05.2026 • 15:36 Uhr Marie-Louise Eta legt den vollen Fokus auf den Saisonabschluss gegen den FC Augsburg.

Betrübt ob ihres Abschieds aus der Männer-Bundesliga ist Marie-Louise Eta nicht. Union Berlins scheidende Cheftrainerin gab sich auf Nachfrage, wie schwer ihr das Spiel gegen den FC Augsburg am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) fallen würde, ganz entspannt.

„Es ist ja kein richtiger Abschied“, sagte Eta und verwies auf ihren anstehenden Wechsel zu den Union-Frauen: „Wir freuen uns einfach auf das letzte Heimspiel.“

Mit den Augsburgern empfangen die Eisernen ein Team, das noch in die Conference League einziehen kann. „Unter Manuel Baum sind sie extrem stabil, eine Mannschaft, die uns nichts schenken wird“, sagte Eta. Tatsächlich sind die Fuggerstädter seit sechs Spielen ungeschlagen. „Sie haben den Glauben und den Willen, Europa zu erreichen“, führte die 34-Jährige aus.

Bundesliga: Eta will zweiten Sieg

Im Sinne des Wettbewerbs wolle Union den Schwung aus Etas Premierenerfolg bei Mainz 05 mitnehmen. Im Mittelpunkt wird dann allerdings nicht nur Eta stehen: Für Diogo Leite und Danilho Doekhi wird es ein Abschied von der Alten Försterei. Union gab am Donnerstag bekannt, dass beide den Verein zur neuen Saison verlassen werden.