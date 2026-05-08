Eta vor Wiedersehen mit Fischer: "Sehr, sehr feiner Mensch"

SID 08.05.2026 • 14:56 Uhr Union-Trainerin Marie-Louise Eta hatte einst bei Urs Fischer hospitiert. Jetzt kommt es zum Aufeinandertreffen in der Bundesliga.

Trainerin Marie-Louise Eta von Fußball-Bundesligist Union Berlin freut sich beim Duell mit dem FSV Mainz 05 auch auf das Treffen mit einem alten Weggefährten.

„Ich durfte damals in der sehr erfolgreichen Zeit, die sehr durch Urs Fischer und sein Team geprägt war, hospitieren und dabei sein. Deswegen freue ich mich, ihn am Wochenende wiederzusehen“, erklärte die 34-Jährige im Vorfeld der Partie am Sonntag (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER).

Fischer hatte die Berliner zwischen 2018 und 2023 betreut und in dieser Zeit zuerst in die Bundesliga, später sogar in die Champions League geführt. Seit Ende des vergangenen Jahres ist der Schweizer in Mainz verantwortlich.

Bundesliga: Union hat den Klassenerhalt schon sicher

Dort habe Fischer eine „ähnlich gute Erfolgsgeschichte“ begonnen, sagte Eta: „Er schafft es, Mannschaften und Spieler besser zu machen.“ Zudem sei der 60-Jährige „neben dem Inhaltlichen als Trainer einfach auch ein sehr, sehr feiner Mensch“.

Trotz allem legt Eta den Fokus aber auf das Sportliche. „Klar freut man sich auf das Wiedersehen“, erklärte sie. Wenn das Spiel dann aber angepfiffen werde, gehe es darum, dieses zu gewinnen, „das wird auf der anderen Seite auch so sein“.