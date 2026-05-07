Ex-Nationalspieler Süle beendet Karriere nach der Saison

SID 07.05.2026 • 06:57 Uhr Der Innenverteidiger hört im Sommer auf. Die Entscheidung fiel nach seiner Knieverletzung in Sinsheim.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Niklas Süle beendet nach der Saison seine aktive Laufbahn. Dies kündigte der 30 Jahre alte Abwehrspieler von Borussia Dortmund im Podcast „Spielmacher“ von 360Media an. „Ich möchte bekanntgeben, dass ich meine Karriere im Sommer beenden werde“, sagte Süle, dessen Vertrag beim BVB am 30. Juni ausläuft. Der momentan verletzte Innenverteidiger hat bislang 299 Bundesligapartien bestritten und absolvierte 49 Länderspiele.

Den Gedanken, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, hatte Süle nach eigener Aussage bereits länger. Der endgültige Entschluss fiel nach dem Spiel Mitte April bei seinem Ex-Klub TSG Hoffenheim (1:2), in dem er sich am Knie verletzte. Süle war im Sommer 2022 von Bayern München zu Borussia Dortmund gewechselt. Für den BVB absolvierte der Verteidiger bislang 109 Pflichtspiele und erzielte drei Tore.

„Was ich empfunden habe, als unser Doc in der Kabine in Hoffenheim den Schubladentest gemacht hat, den Physio anschaute und den Kopf schüttelte, der Physio es ebenfalls gemacht hat und auch keinen Anschlag gemerkt hat, da bin ich in die Dusche und habe zehn Minuten geweint“, sagte Süle. Die Angst vor einem dritten Kreuzbandriss habe ihn stark belastet. Nach dem MRT und der Entwarnung sei für ihn „zu tausend Prozent klar“ gewesen, „dass es vorbei ist“.