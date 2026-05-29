FC Augsburg verpflichtet Brackelmann

Fußball-Bundesligist FC Augsburg verstärkt sich zur kommenden Saison mit Calvin Brackelmann vom SC Paderborn.
Augsburg verpflichtet Aufsteiger
Calvin Brackelmann wechselt zum FC Augsburg. Der Innenverteidiger kommt ablösefrei vom Aufsteiger Paderborn.
Neu in Augsburg: Calvin Brackelmann
© picture-alliance/SID/Maximilian Koch
Wie der Verein am Freitag bekannt gab, wechselt der 26 Jahre alte Innenverteidiger ablösefrei vom Aufsteiger zum FCA und erhält beim Tabellenneunten der abgelaufenen Saison einen Vertrag bis 2030.
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Augsburg-Neuzugang spielte in der Relegation mit
„Mit seiner Schnelligkeit, Größe und Dynamik gibt er uns zusätzliche Optionen für unser Spiel und passt hervorragend zu unserem Weg beim FCA“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber über den Neuzugang.
In der vergangenen Saison kam Brackelmann für Paderborn auf insgesamt 27 Einsätze, auch in der erfolgreichen Relegaton gegen den VfL Wolfsburg (0:0, 2:1) stand er zweimal in der Startelf.