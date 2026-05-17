FC Bayern: Boss nennt Deadline im Kane-Poker

Lars Hinzberg 17.05.2026 • 09:42 Uhr Jan Christian Dreesen hat im Rahmen der Meisterfeier Updates um die Zukunft von Harry Kane gegeben. Die Voraussetzungen für eine gemeinsame Zukunft seien bestens.

Jan-Christian Dreesen hat im Rahmen der Meisterfeier des FC Bayern Updates zur Zukunft von Harry Kane gegeben.

Einen fertigen Vertrag für Harry Kane habe er noch nicht in der Tasche, verriet der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern. Gute Gespräche für eine Verlängerung habe man aber dennoch schon miteinander geführt.

„Wir haben uns relativ frühzeitig in diesem Jahr einmal verabredet, weil wir noch vor der neuen Saison die Thematik abgearbeitet haben wollen“, bestätigte er auf SPORT1-Nachfrage.

Bayern-Boss optimistisch bei Superstar Kane

Und diese Gespräche scheinen gut gelaufen zu sein: „Harry fühlt sich sehr wohl in München, seine Familie fühlt sich sehr wohl. Damit sind die besten Voraussetzungen gelegt, um hoffentlich auch über das Jahr 26/27 hinaus miteinander gute Sachen zu machen.“