FC Bayern: Der kuriose Grund weshalb Leon Goretzka länger im Bus blieb

Conrad Fröhlich 16.05.2026 • 15:47 Uhr Vor seinem letzten Spiel für den FC Bayern gibt Leon Goretzka sich aufgeräumt. Bei der Ankunft bleibt der 31-Jährige länger im Bus sitzen - aus kuriosem Grund.

Einen emotional mitgenommenen Eindruck machte Leon Goretzka vor seinem letzten Heimspiel für den FC Bayern nicht unbedingt. Dennoch blieb er bei Ankunft etwas länger im Bus – aus sentimentalen Gründen? „Klingt jetzt ein bisschen unromantisch, aber wir haben noch ein bisschen Mario Kart gespielt“, erklärte Goretzka bei Sky.

Für Emotionen oder Melancholie wollte der Mittelfeldmann, der seit 2018 beim deutschen Rekordmeister aktiv ist, im Vorfeld der Partie zunächst keinen Platz lassen. „Es ist schwierig, das so zu realisieren. Wenn ich dann gleich ins Stadion komme, wird es schon passieren.“

Goretzka verlässt den FC Bayern nach acht Jahren

Der Ex-Schalker stellte klar: „Heute will ich einfach nochmal Spaß haben und mich bei den Gesichtern, die ich in der Kurve gesehen habe, für acht Jahre, vernünftig verabschieden und einfach nochmal genießen.“

Aller Voraussicht nach darf Goretzka, der im letzten Heimspiel der Saison in der Startelf steht, sich dann in der Schlussphase bei seiner Auswechslung den verdienten Applaus abholen.

Goretzka absolviert am Samstag sein 311. Pflichtspiel für die Münchner. Bislang schoss er 51 Tore, steuerte 52 Vorlagen bei und sammelte zahlreiche Titel, darunter einmal die Champions League und siebenmal die deutsche Meisterschaft. In Berlin könnte am kommenden Wochenende noch ein dritter Titel im DFB-Pokal dazu kommen.