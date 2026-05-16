FC Bayern: Der kuriose Grund weshalb Leon Goretzka länger im Bus blieb

Einen emotional mitgenommenen Eindruck machte Leon Goretzka vor seinem letzten Heimspiel für den FC Bayern nicht unbedingt. Dennoch blieb er bei Ankunft etwas länger im Bus – aus sentimentalen Gründen? „Klingt jetzt ein bisschen unromantisch, aber wir haben noch ein bisschen Mario Kart gespielt“, erklärte Goretzka bei Sky.
Warum Goretzka länger im Bus blieb
Für Emotionen oder Melancholie wollte der Mittelfeldmann, der seit 2018 beim deutschen Rekordmeister aktiv ist, im Vorfeld der Partie zunächst keinen Platz lassen. „Es ist schwierig, das so zu realisieren. Wenn ich dann gleich ins Stadion komme, wird es schon passieren.“
Goretzka verlässt den FC Bayern nach acht Jahren
Der Ex-Schalker stellte klar: „Heute will ich einfach nochmal Spaß haben und mich bei den Gesichtern, die ich in der Kurve gesehen habe, für acht Jahre, vernünftig verabschieden und einfach nochmal genießen.“
Aller Voraussicht nach darf Goretzka, der im letzten Heimspiel der Saison in der Startelf steht, sich dann in der Schlussphase bei seiner Auswechslung den verdienten Applaus abholen.
Goretzka absolviert am Samstag sein 311. Pflichtspiel für die Münchner. Bislang schoss er 51 Tore, steuerte 52 Vorlagen bei und sammelte zahlreiche Titel, darunter einmal die Champions League und siebenmal die deutsche Meisterschaft. In Berlin könnte am kommenden Wochenende noch ein dritter Titel im DFB-Pokal dazu kommen.
„Für die ganzen Emotionen ist dann nach dem Spiel Zeit“, sagte Goretzka. Vor dem Anpfiff kam es jedoch zu einem besonderen Moment um den gebürtigen Bochumer. In der Allianz Arena erklang der Song „Bochum“ von Herbert Grönemeyer. Außerdem bekam Goretzka einen Blumenstrauß überreicht.