FC Bayern: Eberl „bereit, länger zu bleiben“

SID 06.05.2026 • 21:06 Uhr Der Münchner Sportvorstand kann sich eine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus vorstellen. Patron Hoeneß äußert sich zurückhaltend.

Sportvorstand Max Eberl kann sich offenbar eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern vorstellen. „Jetzt haben wir, glaube ich, sehr, sehr gute Dinge auf den Weg gebracht. Ich fühle mich sehr, sehr wohl“, sagte Eberl am Rande des Halbfinal-Rückspiels der Münchner in der Champions League gegen Paris Saint-Germain bei DAZN und ergänzte: „Man soll meinen Job bewerten. Und wenn sie meinen Job gut finden, dann bin ich auch bereit, länger bei Bayern zu bleiben.“

Der 52-Jährige kam zum 1. März 2024 als Nachfolger von Hasan Salihamidzic zum deutschen Fußball-Rekordmeister. Sein Vertrag läuft bis 2027.

„Ich glaube, das, was ich hier alles investiert habe, das Herzblut, das, was ich gemacht habe mit den Menschen zusammen – das war am Anfang nicht ganz so einfach, weil natürlich ein paar Charakterköpfe aufeinander getroffen sind. Aber ich glaube, nur das hilft auch so einem großen Verein wie Bayern München, dass man sich reibt, dass man miteinander diskutiert“, sagte er.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß gilt zugleich als großer Förderer, aber auch als Kritiker von Eberl. Der Frage nach der Vertragsverlängerung mit dem Sportvorstand war er im Vorfeld des PSG-Spiels bei DAZN ausgewichen. Der FC Bayern habe sich darauf festgelegt, „dass Vorstandsverträge nicht früher als ein Jahr vor ihrem Auslaufen verlängert werden dürfen“, betonte er. Das gelte auch für Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, der ebenfalls noch ein gutes Jahr gebunden ist.