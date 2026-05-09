FC Bayern: Eberl will Laimer-Frage nicht beantworten

Christopher Mallmann 09.05.2026 • 20:51 Uhr Bayern-Sportvorstand Max Eberl wiederholt die Haltung des Rekordmeisters bei Konrad Laimer. Eine Frage will er jedoch nicht beantworten.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl hat die Position des deutschen Rekordmeisters im Poker mit Konrad Laimer untermauert. Eine Frage zu den Forderungen des 28-Jährigen wollte er jedoch nicht beantworten.

„Es ist mit Konny ein ganz sauberes Verhältnis. Das habe ich auch, weil ich alle drei Tage diese Fragen gestellt bekomme, in unterschiedlichen Fernsehsendern gesagt: Es gibt null böses Blut. Es gibt zwei Standpunkte, die momentan nicht übereinander passen“, sagte Eberl vor dem Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg bei Sky – das Bayern mit 1:0 gewann.

Der 52-Jährige stellte jedoch klar: „Wir wollen mit Konny verlängern, das ist Fakt. Wir müssen halt irgendwie eine Brücke finden, was die Vorstellungen betrifft.”

FC Bayern: Eberl weicht Frage aus

Laimer pokert um ein neues Arbeitspapier beim FC Bayern, eine Einigung ist bislang nicht in Sicht. Problem: Laimer will deutlich mehr Geld, wie SPORT1 bereits im März berichtet hatte. Der Vertrag des österreichischen Nationalspielers endet im Sommer 2027.

Auf die Frage, ob Laimer zu viel verlange, sagte Eberl am Samstag ausweichend: „Ehrlicherweise möchte ich jetzt hier an dem Tisch nicht über Vertragsverhandlungen oder Geld diskutieren.“

Laimer war im Sommer 2023 ablösefrei von RB Leipzig nach München gewechselt. Ob es den Bayern wehtun würde, wenn Laimer den Verein wieder verlasse?

„Er ist ablösefrei gekommen, da würden wir nicht verlieren“, hatte Eberl am vergangenen Wochenende gesagt.

FC Bayern: Wer unterschreibt zuerst?

Neben Laimer geht es dieser Tage auch um mögliche Vertragsverlängerungen von Manuel Neuer und Eberl selbst. Wer von den dreien zuerst eine Unterschrift setze?

“Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wer von den Dreien. Lassen wir uns überraschen, vielleicht ist die Rückennummer ausschlaggebend“, sagte Eberl.