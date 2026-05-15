FC Bayern: Entscheidung um Manuel Neuer offiziell!

Johannes Behm , Julius Schamburg 15.05.2026 • 17:04 Uhr Der FC Bayern München und Torwart Manuel Neuer einigen sich auf eine Vertragsverlängerung. Der Keeper erklärt seine Entscheidung. Auch das Arbeitspapier von Sven Ulreich wird verlängert. Die Bayern-Bosse schwärmen.

Manuel Neuer hat seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern verlängert. Das verkündete der deutsche Rekordmeister am Freitagabend in einer Mitteilung offiziell.

Das neue Arbeitspapier des Torhüters, der erst im März seinen 40. Geburtstag feierte, läuft bis 2027.

FC Bayern setzt auf bewährtes Torwart-Team

Auch Sven Ulreich verlängert bis 2027, wie die Münchner bekanntgaben. Damit bilden Neuer und UIreich gemeinsam mit Jonas Urbig (Vertrag bis 2029) auch in der kommenden Spielzeit das Torwart-Team der Bayern.

„Der FC Bayern hat eine Reihe absolut außergewöhnlicher Torhüter in seiner Geschichte – und Manuel Neuer nimmt hier einen ganz besonderen Platz ein: Er ist das Gesicht nicht nur einer, sondern von zwei Generationen und ein Kapitän, der auf wie neben dem Platz ein herausragendes Vorbild ist. Wir sind stolz, wie er diesen Verein seit über einem Jahrzehnt prägt. Weiter so!“, wird Bayern-Präsident Herbert Hainer in der offiziellen Presseerklärung zitiert.

In dieser Saison brillierte Neuer mit Weltklasse-Leistungen, leistete sich aber auch vereinzelt Patzer. Der Keeper stand in bisher 36 Saisonspielen auf dem Platz. Kleinere Verletzungen kosteten ihn weitere Einsätze, zudem trat er mehrere Partien an seinen potenziellen Nachfolger Jonas Urbig ab.

Sportvorstand Max Eberl spricht von einem klaren Plan auf der Torwartposition: „Wir freuen uns sehr auf eine neue Saison in dieser perfekten Konstellation.“

Ein Torwart-Duo „für die Geschichtsbücher“

Neuer ist seit seinem Wechsel von Schalke im Jahr 2011 bei den Bayern aktiv und gewann in seiner Zeit bei den Münchnern 13 Meisterschaften sowie zweimal die Champions League.

„Manuel Neuer war einer der besten Transfers unserer Vereinsgeschichte. (…) Über diesen Torwart, diesen Kapitän und diese Persönlichkeit wird man noch in vielen Jahren sprechen. Wir freuen uns sehr, dass er und Sven Ulreich, die Verlässlichkeit in Person, eine weitere Saison bei uns bleiben. Dieses Torwart-Duo ist eines für die Geschichtsbücher“, schwärmt Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen.