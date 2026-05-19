FC Bayern geht neue Wege in den USA

Niklas Sagner 19.05.2026 • 13:12 Uhr Die Bayern bauen ihre internationale Nachwuchsförderung aus. Die neue Residential Academy wird die erste dauerhaft etablierte Nachwuchsakademie des FC Bayern in den USA sein.

Die Münchner bieten talentierten Spielern aus aller Welt bereits seit Jahren über den FC Bayern Pathway die Chance, den Sprung in den Profifußball zu schaffen. Nun gibt es eine neue Nachwuchsakademie in den Vereinigten Staaten – genauer gesagt in San Diego, Kalifornien.

Die Akademie soll „ein zentraler Baustein“ des internationalen Pathway-Programms darstellen und ist die erste ihrer Art in den USA. Das Ziel ist es, Talente aus den Vereinigten Staaten mit der Trainingsphilosophie und -methodik des FC Bayern auszubilden und ihnen eine realistische Chance auf den Profifußball zu ermöglichen.

„Durch die enge Verzahnung mit unserem FC Bayern Campus in München stellen wir sicher, dass Talente konsistent nach FC Bayern-Standards ausgebildet werden. Mit der Academy rücken wir außerdem noch näher an unseren Partner LAFC in Los Angeles und stärken den Austausch im Jugendfußball“, wird der Direktor Nachwuchsentwicklung Jochen Sauer in der offiziellen Pressemitteilung zitiert.

Vom Pathway in den Profifußball

Die Akademie wird im September dieses Jahres starten und die Altersgruppen U15 und U17 betreuen. Stattfinden wird das Programm im “Chula Vista Elite Athlete Training Center“, einer offiziellen Trainingsstätte für US-amerikanische Teilnehmer an den Olympischen und Paralympischen Spielen.

Ein positives Beispiel für das Pathway-Programm ist Maycon Cardozo. Anfang 2024 schaffte der gebürtige Brasilianer den Sprung in das internationale U18-Team der Global Academy am Campus des FC Bayern und war ab Juni Mitglied des darauf aufbauenden U19 World Squad Projektes.