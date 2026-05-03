FC Bayern: Gespräche mit Laimer stocken

SID 03.05.2026 • 11:24 Uhr Der Österreicher ist noch bis 2027 in München unter Vertrag, einen ablösefreien Abgang schließt der Verein nicht aus.

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl blickt entspannt auf die zähen Vertragsverhandlungen mit Leistungsträger Konrad Laimer. „Das sind einfach Gespräche. Da kommt man momentan nicht übereinander, aber das ist auch nicht schlimm“, sagte der 52-Jährige nach dem 3:3 (1:2) gegen den 1. FC Heidenheim: „Es gibt zwei Standpunkte und da muss man schauen, ob man die Brücke irgendwann irgendwie findet.“

Laimer (28), seit 2023 in München, hat sich bei den Bayern als Außenverteidiger zum Stammspieler entwickelt, sein aktueller Vertrag läuft jedoch im Sommer 2027 aus. Die Bayern würden gerne verlängern, zuletzt hatten mehrere Medien jedoch berichtet, dass Laimers hohe Gehaltsforderungen die Gespräche erschweren würden.