FC Bayern holt prominenten Coach mit 1860-Vergangenheit

Johannes Vehren 22.05.2026 • 12:25 Uhr Lars Bender wird neuer Trainer am FC Bayern Campus. Der Ex-Bundesliga-Spieler übernimmt die U17.

Neuer Trainer am FC Bayern Campus: Wie die Münchener am Freitagmittag bekannt gegeben haben, übernimmt Lars Bender ab der kommenden Saison die U17 der Münchener.

Der Ex-Profi wird das Nachwuchsteam zusammen mit Philipp Deppner (zuvor Co-Trainer U19) und Benjamin Kaufmann (zuletzt Cheftrainer U14) leiten. Das bisherige Trainertrio der U17 mit Chefcoach Leonhard Haas und den beiden Assistenten Stefan Meißner und Florian Mayer rückt dafür in die U19 auf und geht somit mit der aktuellen U17-Mannschaft in die höhere Altersklasse.

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Bender: „Privileg, diese Aufgabe zu übernehmen“

„Ich freue mich sehr, dass wir Lars Bender als Trainer für unseren Campus gewinnen konnten. Er verfügt über einen riesigen Erfahrungsschatz als Spieler und hat bereits sowohl im Nachwuchsbereich als auch bei den Herren als Coach gearbeitet. Dazu ist er ein richtiger guter Typ, schon im ersten Gespräch mit uns haben wir seine Begeisterung für diese Aufgabe gespürt. Mit ihm in der U17 und Leo Haas in der U19 sehen wir uns im Leistungsbereich sehr gut für die neue Saison aufgestellt“, wird Michael Wiesinger (Leiter Sport und Nachwuchsentwicklung) in der Vereinsmitteilung zitiert.

Bender ist über seinen neuen Job sehr erfreut: „Es ist ein Privileg, diese Aufgabe beim FC Bayern zu übernehmen. Von Beginn an waren die Gespräche sehr positiv. Ich freue mich auf diese Herausforderung und die Chance, mich hier weiterentwickeln zu können.“

Bender bei 1860 München ausgebildet

Der 37-Jährige beendete im Sommer 2021 seine Profikarriere und absolvierte fast 350 Pflichtspiele für Bayer Leverkusen. Zudem kam der defensive Mittelfeldspieler auf 19 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft.

Bender kommt gebürtig aus Rosenheim und spielte in seiner Jugend für den TSV Brannenburg, die SpVgg Unterhaching sowie den Stadtrivalen TSV 1860 München. Bei den Sechzigern stieg er zum Profi auf, ehe er 2009 nach Leverkusen wechselte.

Cheftrainer bei Wacker Burghausen

Nach seiner aktiven Spielerlaufbahn begann der Ex-Profi 2022 seine Trainerkarriere beim DFB. Ab Sommer 2024 coachte er bis zur Winterpause die U17 bei der SpVgg Unterhaching, ehe er anschließend den Cheftrainer-Posten beim Regionalligisten Wacker Burghausen übernahm.