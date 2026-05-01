FC Bayern: Kompany will "niemandem etwas schenken"

SID 01.05.2026 • 10:41 Uhr Der Münchner Trainer blickt inmitten der PSG-Duelle mit viel Respekt auf den kommenden Gegner Heidenheim. Der Kader wird derweil wieder breiter.

Trainer Vincent Kompany will inmitten der Halbfinal-Kracher des FC Bayern in der Champions League gegen Paris Saint-Germain die Spannung auch in der Bundesliga hoch halten. „Wir möchten niemandem etwas schenken“, sagte der 40-Jährige vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Die Mannschaft habe in der vergangenen Woche beim wilden 4:3 in Mainz, so Kompany, „gezeigt, dass wir bereit sind zu kämpfen und uns weh zu tun.“

Nur vier Tage nach der Partie gegen den Tabellenletzten empfangen die Münchner nach dem 4:5-Spektakel am vergangenen Dienstag PSG zum Rückspiel in der Allianz Arena. Es sei definitiv „nicht einfach“ inmitten der Vorfreude auf diese Partie alle zu überzeugen, „dass wir erstmal dieses Heidenheim-Spiel zu hundert Prozent spielen müssen“, sagte Kompany, der dem Schlusslicht viel Respekt zollte.

Es sei aktuell wieder „Frank-Schmidt-Time“, sagte der Belgier in Anlehnung an den FCH-Trainer, dessen Mannschaft zwei der letzten drei Spiele gewonnen und damit noch immer leise Hoffnungen auf den Klassenerhalt hat. Es sei „unglaublich, dass man zwei Jahre in dieser Abstiegszone steht und sich dann am Ende einer Saison immer wieder zurückkämpft in einen Kampf, der eigentlich schon lange verloren war“, staunte Kompany.