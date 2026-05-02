FC Bayern mit entscheidendem Anteil? Diese Entscheidungen können fallen

Maximilian Huber 02.05.2026 • 10:00 Uhr Die deutschen Profiligen befinden sich im Endspurt. Schon am Wochenende können zahlreiche Entscheidungen, die Auf- oder Abstieg besiegeln, fallen. SPORT1 gibt einen Überblick.

Die Saison in den drei deutschen Profiligen ist auf die Zielgerade eingebogen. In der Bundesliga und in der 2. Bundesliga steht der 32. Spieltag an, in der 3. Liga wird der 36. Spieltag absolviert.

Drei Spieltage vor Saisonende können schon am Wochenende zahlreiche Entscheidungen fallen, die Auf- oder Abstiege besiegeln würden. SPORT1 gibt einen Überblick.

Schalke-Aufstieg am Samstagabend?

Rund drei Jahre nach dem schmerzhaften Abstieg aus der Bundesliga hat der FC Schalke 04 am Samstagabend (ab 20.30 Uhr im Liveticker) die Chance, mit einem Sieg gegen Fortuna Düsseldorf wieder ins deutsche Oberhaus zurückzukehren.

Sieben Punkte beträgt der Vorsprung der Knappen nach 31 Spieltagen auf den Tabellen-Dritten Hannover 96. Ein Sieg aus den letzten drei verbleibenden Spielen gegen Düsseldorf (H), Nürnberg (A) und Braunschweig (H) würde den sicheren Aufstieg bedeuten.

Düsseldorf hingegen braucht dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Schalke hat seine letzten vier Ligaspiele allesamt gewonnen.

Erlischt die Heidenheimer Hoffnung in München?

Für den 1. FC Heidenheim könnte nach dem 32. Spieltag bittere Gewissheit herrschen. Sollte das Team von der Ostalb sein Auswärtsspiel beim FC Bayern verlieren und der FC St. Pauli einen Tag später zuhause gegen Mainz gewinnen, stünde der Heidenheimer Abstieg fest.

Vor dem Gastspiel in München hat Heidenheim 22 Punkte auf dem Konto und ist Tabellenletzter. St. Pauli steht mit 26 Punkten auf Platz 16 und würde mit einem Sieg gegen Mainz auf 29 Punkte kommen.

Heidenheim war im Mai 2023 ins deutsche Oberhaus aufgestiegen und erreichte nach seiner ersten Bundesliga-Saison die Teilnahme am Europapokal. In der vergangenen Saison rettete sich das Team von Frank Schmidt in der Relegation gegen Elversberg.

Traditionsklub vor dem Abstieg

Bitter könnte das Wochenende auch für Preußen Münster, Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga, laufen. Der Klub aus Nordrhein-Westfalen belegt mit 28 Punkten den letzten Tabellenplatz – und könnte unter gewissen Umständen am Sonntag absteigen.

Eine Niederlage der Münsteraner in Hannover (Sonntag ab 13.30 Uhr im Liveticker) alleine würde nicht zu einem Abstieg am 32. Spieltag führen. Gewinnen allerdings Fürth (33 Punkte, gegen Nürnberg) und der 1. FC Magdeburg (33 Punkte, gegen Hertha BSC) ihre Heimspiele und Fortuna Düsseldorf (34 Punkte, gegen Schalke 04) und Braunschweig (34 Punkte, gegen Kiel) holen auswärts mindestens einen Punkt, wäre ein Abstieg der Preußen besiegelt.

Münster stieg im Sommer 2024 in die 2. Bundesliga auf und sicherte sich in der vergangenen Spielzeit den Klassenerhalt. Nun droht die Rückkehr in die 3. Liga.

Osnabrücker Rückkehr in die 2. Liga steht bevor

Deutlich einfacher ist die Situation um den VfL Osnabrück. Vor dem 36. Spieltag in der 3. Liga liegt der Klub mit 73 Punkten souverän an der Tabellenspitze. Rot-Weiss Essen, mit 64 Punkten aktuell Dritter, hat bei noch neun zu vergebenden Punkten neun Zähler Rückstand auf Osnabrück.

Das bedeutet: Holt der VfL in den letzten drei Saisonspielen nur noch einen einzigen Punkt, ist die Rückkehr in die 2. Bundesliga perfekt. Osnabrück tritt am Sonntag in Wiesbaden an. Sollte Essen am Samstag sein Auswärtsspiel beim VfB II nicht gewinnen, wäre Osnabrück schon vor dem eigenen Spiel aufgestiegen.

Die Niedersachsen waren nach der Saison 2023/24 aus der 2. Bundesliga abgestiegen und belegten in der vergangenen Drittliga-Saison den 14. Platz. In der laufenden Rückrunde kassierte das Team um Cheftrainer Timo Schultz erst eine einzige Niederlage.

Zwei Klubs vor Abstieg in die Regionalliga

Auch der TSV Havelse (32 Punkte) und der SSV Ulm (32 Punkte) könnten in der nächsten Saison nicht mehr Teil der 3. Liga sein.

Acht Punkte beträgt der Rückstand der beiden Klubs auf das rettende Ufer, wo derzeit die Hoffenheimer Amateure (40 Punkte) stehen. Sowohl Ulm als auch Havelse benötigen drei Siege aus den letzten drei Spieltagen, um theoretisch die Chance auf den Klassenerhalt zu haben.