FC Bayern: Neuer muss mit Wadenproblemen „vorerst“ pausieren

SID 17.05.2026 • 13:23 Uhr Ob der 40-Jährige im Pokalfinale dabei sein kann, ließen die Münchner am Sonntag offen.

Inmitten aller Diskussionen um eine mögliche Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss Bayern Münchens Torwart Manuel Neuer einmal mehr in dieser Saison eine Pause einlegen. Der 40-Jährige müsse „wegen muskulärer Probleme in der linken Wade vorerst kürzertreten“, teilte der deutsche Rekordmeister am Sonntag vor den Feierlichkeiten auf dem Marienplatz mit.

Ob Neuer am Samstag beim Pokalfinale in Berlin gegen den VfB Stuttgart einsatzfähig sein wird, ließen die Münchner offen. Laut Präsident Herbert Hainer würde es sich aber „um keine schwerwiegende Verletzung“ handeln, „nach allem, was ich weiß“.