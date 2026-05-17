Inmitten aller Diskussionen um eine mögliche Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss Bayern Münchens Torwart Manuel Neuer einmal mehr in dieser Saison eine Pause einlegen. Der 40-Jährige müsse „wegen muskulärer Probleme in der linken Wade vorerst kürzertreten“, teilte der deutsche Rekordmeister am Sonntag vor den Feierlichkeiten auf dem Marienplatz mit.
FC Bayern: Neuer muss mit Wadenproblemen „vorerst“ pausieren
Ob der 40-Jährige im Pokalfinale dabei sein kann, ließen die Münchner am Sonntag offen.
Angeschlagen: Manuel Neuer
© AFP/SID/FABRICE COFFRINI
Ob Neuer am Samstag beim Pokalfinale in Berlin gegen den VfB Stuttgart einsatzfähig sein wird, ließen die Münchner offen. Laut Präsident Herbert Hainer würde es sich aber „um keine schwerwiegende Verletzung“ handeln, „nach allem, was ich weiß“.
Der Bayern-Kapitän hatte sich am Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln (5:1) verletzt. Neuer war in der 60. Minute angeschlagen ausgewechselt worden. Bereits dreimal in dieser Saison war der Keeper wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade ausgefallen.