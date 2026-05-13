FC Bayern: Neuer vor Verlängerung

SID 13.05.2026 • 13:00 Uhr Der 40 Jahre alte Mannschaftskapitän der Münchner unterschreibt angeblich zeitnah für ein weiteres Jahr bis Sommer 2027.

Manuel Neuer steht offenbar kurz vor der Verlängerung seines Vertrages beim FC Bayern. Wie unter anderem Sky und Bild berichten, wird der 40 Jahre alte Mannschaftskapitän des deutschen Rekordmeisters wie bereits erwartet eine Vereinbarung bis zum Ende der kommenden Saison unterschreiben. Seine Bezüge sollen angeblich auf rund 20 Millionen Euro reduziert werden.