Manuel Neuer steht offenbar kurz vor der Verlängerung seines Vertrages beim FC Bayern. Wie unter anderem Sky und Bild berichten, wird der 40 Jahre alte Mannschaftskapitän des deutschen Rekordmeisters wie bereits erwartet eine Vereinbarung bis zum Ende der kommenden Saison unterschreiben. Seine Bezüge sollen angeblich auf rund 20 Millionen Euro reduziert werden.
FC Bayern: Neuer vor Verlängerung
Der 40 Jahre alte Mannschaftskapitän der Münchner unterschreibt angeblich zeitnah für ein weiteres Jahr bis Sommer 2027.
Manuel Neuer
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Neuer kam 2011 von Schalke 04 zum FC Bayern. Sein derzeit gültiger Vertrag läuft mit dem Saisonende aus. Seinen designierten Nachfolger Jonas Urbig holten die Münchner im Januar 2025 vom 1. FC Köln, er soll in der kommenden Saison zunehmend mehr Einsätze bekommen. Als dritter Torhüter ist angeblich weiter Sven Ulreich eingeplant.