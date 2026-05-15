FC Bayern: Neuer-Entscheidung fix?

Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern, hat auf die weiterhin ungeklärte Zukunft von Manuel Neuer reagiert. „Wir reden, wir reden“, sagte der 52-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln (Sa. ab 15:30 Uhr im LIVETICKER) auf SPORT1-Nachfrage: „Und es sieht gut aus. Aber es gibt noch nichts zu verkünden.“
Neuer fix? Eberl äußert sich
Neuer habe in dieser Saison abgeliefert, seine ganze Karriere mit allen Höhen, Tiefen und Verletzungen sei „außergewöhnlich“, betonte Eberl weiter: „Wenn man sieht, wie er in der Champions League agiert, ist das schon sehr besonders.“ Neuers aktueller Vertrag in München endet im Sommer.
Neuer zur WM? So reagiert Kompany
Trainer Vincent Kompany hat indes auf Nachfrage ebenfalls über den Torhüter und die nun wieder aufflammende Diskussion um eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft gesprochen.
„Ich habe in Gedanken immer den Bundestrainer, der den vollen Druck hat, den Kader für die WM zusammenzustellen. Da soll jetzt der Bayern-Trainer noch was dazu sagen”, sagte er in Richtung von Julian Nagelsmann: „Ich möchte ihn in Ruhe seinen Kader basteln lassen und mich da nicht einmischen.”
Grundsätzlich hielt sich aber auch Kompany in Bezug auf Neuer kurz. „Der FC Bayern ist Deutscher Meister und wir haben den besten deutschen Torwart. Mehr muss man dazu nicht sagen“, führte der Belgier aus.
Nach Informationen von Sky steht Neuer auf der 55-köpfigen Kaderliste für die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA, die der DFB bis Montag bei der FIFA melden musste.