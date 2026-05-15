FC Bayern: Neuer-Entscheidung fix?

Stefan Kumberger , Niklas Trettin 15.05.2026 • 10:30 Uhr Die Zukunft von Manuel Neuer beim FC Bayern ist weiterhin ungeklärt. Sportvorstand Max Eberl gibt nun allerdings einen Hinweis auf den Stand der Verhandlungen.

Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern, hat auf die weiterhin ungeklärte Zukunft von Manuel Neuer reagiert. „Wir reden, wir reden“, sagte der 52-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln (Sa. ab 15:30 Uhr im LIVETICKER) auf SPORT1-Nachfrage: „Und es sieht gut aus. Aber es gibt noch nichts zu verkünden.“

Neuer habe in dieser Saison abgeliefert, seine ganze Karriere mit allen Höhen, Tiefen und Verletzungen sei „außergewöhnlich“, betonte Eberl weiter: „Wenn man sieht, wie er in der Champions League agiert, ist das schon sehr besonders.“ Neuers aktueller Vertrag in München endet im Sommer.

Neuer zur WM? So reagiert Kompany

Trainer Vincent Kompany hat indes auf Nachfrage ebenfalls über den Torhüter und die nun wieder aufflammende Diskussion um eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft gesprochen.

„Ich habe in Gedanken immer den Bundestrainer, der den vollen Druck hat, den Kader für die WM zusammenzustellen. Da soll jetzt der Bayern-Trainer noch was dazu sagen”, sagte er in Richtung von Julian Nagelsmann: „Ich möchte ihn in Ruhe seinen Kader basteln lassen und mich da nicht einmischen.”

Grundsätzlich hielt sich aber auch Kompany in Bezug auf Neuer kurz. „Der FC Bayern ist Deutscher Meister und wir haben den besten deutschen Torwart. Mehr muss man dazu nicht sagen“, führte der Belgier aus.