FC Bayern: Olise lüftet Trikot-Geheimnis

Maximilian Huber 01.05.2026 • 17:23 Uhr Michael Olise ist leidenschaftlicher Trikotsammler. Der Franzose spricht über seine Vorlieben bei Fußballtrikots und verrät, mit welchen Stars er gerne seine Arbeitskleidung tauschen würde.

Auf dem Fußballplatz ist Michael Olise ein echter Superstar, abseits des Feldes ist nicht viel über den Franzosen bekannt.

Nun hat der Star des FC Bayern München verraten, dass er leidenschaftlicher Trikotsammler ist. Zuhause habe er eine kleine Trikotsammlung, von jeder Saison hebe er sich eines seiner Lieblingstrikots auf. „Trikots stehen auch für eine bestimmte Zeit, für Spieler und Ereignisse, an die man sich gerne erinnert“, sagte Olise im Münchner Mitgliedermagazin „51“.

Olise schwärmt von Trikots mit richtigem Kragen

Eine spezielle Art von Trikots hat es dem Offensivstar besonders angetan: „Ich mag es, wenn das Trikot einen richtigen Kragen hat“, sagte er. Auf die Frage, wie Olise sein persönliches Wunschtrikot des FC Bayern gestalten würde, gab er eine präzise Antwort: „Einfach rot, vielleicht mit ein paar Streifen und wenigen weißen Akzenten. Ganz minimalistisch.“

Olise nutzte oftmals die Gelegenheit, nach den Spielen mit seinen Freunden oder alten Weggefährten Trikots zu tauschen. Der 24-Jährige verriet, welche begehrten Stücke in seiner Sammlung noch fehlen. „Mit wem ich noch gerne ein Trikot tauschen würde? Ronaldo, Messi, Neymar.“