Saison-Aus! FC Bayern verkündet Davies-Verletzung

Bayern München muss in der laufenden Saison auf Alphonso Davies verzichten. Wie der deutsche Rekordmeister am Freitag bestätigte, wird der Kanadier mehrere Wochen ausfallen.
Bayern verkündet bittere Nachricht
Der Klub gab bekannt, dass sich Davies im Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen PSG (1:1) eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen hat. „Wir werden sehen, wie lange er ausfällt, wenn wir die Bilder gesehen haben“, hatte Trainer Vincent Kompany noch am Freitagvormittag auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg gesagt.
Davies hatte in dieser Saison zunächst lange wegen eines Kreuzbandrisses im Knie gefehlt. Nach seiner Rückkehr war der Defensivspieler immer wieder angeschlagen ausgefallen. In Wolfsburg steht neben Davies Serge Gnabry nicht zur Verfügung.
Kompany fordert Fokus von seiner Mannschaft
Von seinen Stars forderte Kompany nach dem Königsklassen-K.o. im Saisonendspurt noch einmal vollen Fokus. Der abstiegsbedrohte VfL wolle doch, „dass wir entspannt dahin fliegen. Aber keine Chance. Wir wollen ab sofort zeigen, dass es für uns nicht schon vorbei ist und dass es jetzt wieder um alles geht“, betonte der Bayern-Coach am Freitag.
Die Münchner können nach dem Gewinn der 35. deutschen Meisterschaft am 23. Mai im Finale gegen Stuttgart noch den DFB-Pokal holen. Für ihn gebe es deshalb auch in der Vorbereitung, so Kompany weiter, „keinen Unterschied zwischen PSG und Wolfsburg. Null. Für den FC Bayern geht es immer um viel.“ Als Spieler könne man an jedem Spieltag „Geschichte schreiben“, ergänzte der 40-Jährige: „Und das können wir jetzt am Samstag wieder machen. Und ich glaube, jeder weiß, dass das die beste Antwort ist – immer.“