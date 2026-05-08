Saison-Aus! FC Bayern verkündet Davies-Verletzung

SID 08.05.2026 • 11:10 Uhr Alphonso Davies wird für den FC Bayern in der laufenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Kanadier fällt mehrere Wochen aus.

Bayern München muss in der laufenden Saison auf Alphonso Davies verzichten. Wie der deutsche Rekordmeister am Freitag bestätigte, wird der Kanadier mehrere Wochen ausfallen.

Der Klub gab bekannt, dass sich Davies im Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen PSG (1:1) eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen hat. „Wir werden sehen, wie lange er ausfällt, wenn wir die Bilder gesehen haben“, hatte Trainer Vincent Kompany noch am Freitagvormittag auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg gesagt.

Davies hatte in dieser Saison zunächst lange wegen eines Kreuzbandrisses im Knie gefehlt. Nach seiner Rückkehr war der Defensivspieler immer wieder angeschlagen ausgefallen. In Wolfsburg steht neben Davies Serge Gnabry nicht zur Verfügung.

Kompany fordert Fokus von seiner Mannschaft

Von seinen Stars forderte Kompany nach dem Königsklassen-K.o. im Saisonendspurt noch einmal vollen Fokus. Der abstiegsbedrohte VfL wolle doch, „dass wir entspannt dahin fliegen. Aber keine Chance. Wir wollen ab sofort zeigen, dass es für uns nicht schon vorbei ist und dass es jetzt wieder um alles geht“, betonte der Bayern-Coach am Freitag.