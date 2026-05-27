FC Bayern vs. Borussia Dortmund: Spielort für Supercup offiziell!

Philipp Heinemann 27.05.2026 • 10:32 Uhr Der Supercup findet in der kommenden Saison bei Borussia Dortmund statt - auch Datum und Uhrzeit stehen fest.

Die Entscheidung ist gefallen: Der Franz Beckenbauer Supercup 2026 wird in Dortmund ausgetragen. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) bekanntgab, findet das prestigeträchtige Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München im Signal Iduna Park statt – und damit in Deutschlands größtem Fußballstadion.

Der Supercup wird traditionell als erstes Pflichtspiel der neuen Saison angesetzt und bringt Meister und Pokalsieger der Vorsaison zusammen. In diesem Jahr kommt es dabei zu einem echten Klassiker: Double-Sieger Bayern München trifft auf Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund.

Alle Infos zum Supercup zwischen Bayern und Dortmund

Es ist das insgesamt zehnte Aufeinandertreffen um den ersten Saisontitel. Seit 2021 kam es nicht mehr zu der Paarung.

Da die Münchner sowohl die Meisterschaft als auch den DFB-Pokal gewonnen haben, rückt – wie im Reglement vorgesehen – der Zweitplatzierte der Bundesliga nach.

Die Partie ist für den 22. August 2026 um 20:30 Uhr angesetzt und findet damit am Wochenende der ersten DFB-Pokalrunde statt. Das Spiel wird live im Free-TV bei SAT.1 sowie beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein.