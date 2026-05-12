FC Bayern: Warum die Blicke heute nach England gehen

Für den FC Bayern steht am Dienstagabend ein wichtiges Spiel auf dem Programm – und das obwohl der FCB gar nicht selbst im Einsatz ist. Im Halbfinal-Rückspiel der Championship-Playoffs empfängt der FC Southampton das Team aus Middlesbrough (ab 21 Uhr im LIVETICKER).
Warum Bayern heute nach England schaut
Das Hinspiel endete mit einem torlosen Remis, nun fällt die Entscheidung, wer es bis ins Finale schafft – und im großen Spiel in Wembley gegen Hull City am 23 Mai um den Aufstieg in die Premier League kämpfen darf.
Für die Münchner ist die Partie deshalb von Relevanz, weil bei Southampton der vom Rekordmeister ausgeliehene Torhüter Daniel Peretz im Kader steht.
Peretz-Kaufpflicht bei Pleite hinfällig
Brisant: Sollte dessen Team ausscheiden, ist die zwischen Southampton und Bayern vereinbarte Kaufpflicht für den israelischen Nationalkeeper hinfällig.
So wären die Saints laut übereinstimmenden Medienberichten verpflichtet, Peretz zu kaufen, sollten sie in die Premier League aufsteigen. Im Raum steht eine Ablöse in Höhe von acht Millionen Euro.
Für die Bayern ein lohnendes Geschäft, hatten sie Peretz im Sommer 2023 doch für rund fünf Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv gekauft.
Ist gegen Middlesbrough aber Schluss, greift nur noch eine Kaufoption in identischer Höhe. Ob der Klub diese bei einem Verbleib in der Championship ziehen würde, ist unklar.
Kein Platz für Peretz beim FC Bayern
Übrigens: Sportlich konnte der 25-Jährige in England bislang durchaus überzeugen. In 20 Ligaspielen hielt er siebenmal die Null, auch im Playoff-Hinspiel blieb sein Kasten sauber. „Es ist ein perfect match für uns beide“, erklärte er zuletzt.
Die Bayern sind sich seiner starken Leistungen derweil zwar bewusst, dennoch gilt Peretz als Verkaufskandidat. Neben Manuel Neuer, desse Zukunftsentscheidung weiter aussteht, und Jonas Urbig kehrt Alexander Nübel im Sommer zumindest vorerst von seiner Leihe aus Stuttgart zurück.