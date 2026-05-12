FC Bayern: Warum die Blicke heute nach England gehen

Franziska Wendler 12.05.2026 • 12:31 Uhr Der FC Bayern blickt nach England. Denn: In den Championship-Playoffs fällt eine wichtige Entscheidung mit Auswirkungen auf die Münchner.

Für den FC Bayern steht am Dienstagabend ein wichtiges Spiel auf dem Programm – und das obwohl der FCB gar nicht selbst im Einsatz ist. Im Halbfinal-Rückspiel der Championship-Playoffs empfängt der FC Southampton das Team aus Middlesbrough (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Das Hinspiel endete mit einem torlosen Remis, nun fällt die Entscheidung, wer es bis ins Finale schafft – und im großen Spiel in Wembley gegen Hull City am 23 Mai um den Aufstieg in die Premier League kämpfen darf.

Für die Münchner ist die Partie deshalb von Relevanz, weil bei Southampton der vom Rekordmeister ausgeliehene Torhüter Daniel Peretz im Kader steht.

Peretz-Kaufpflicht bei Pleite hinfällig

Brisant: Sollte dessen Team ausscheiden, ist die zwischen Southampton und Bayern vereinbarte Kaufpflicht für den israelischen Nationalkeeper hinfällig.

So wären die Saints laut übereinstimmenden Medienberichten verpflichtet, Peretz zu kaufen, sollten sie in die Premier League aufsteigen. Im Raum steht eine Ablöse in Höhe von acht Millionen Euro.

Für die Bayern ein lohnendes Geschäft, hatten sie Peretz im Sommer 2023 doch für rund fünf Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv gekauft.

Ist gegen Middlesbrough aber Schluss, greift nur noch eine Kaufoption in identischer Höhe. Ob der Klub diese bei einem Verbleib in der Championship ziehen würde, ist unklar.

Kein Platz für Peretz beim FC Bayern

Übrigens: Sportlich konnte der 25-Jährige in England bislang durchaus überzeugen. In 20 Ligaspielen hielt er siebenmal die Null, auch im Playoff-Hinspiel blieb sein Kasten sauber. „Es ist ein perfect match für uns beide“, erklärte er zuletzt.