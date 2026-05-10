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FC Bayern: Warum Goretzka in der Kabine blieb

Warum Goretzka in der Kabine blieb

Beim knappen Sieg des FC Bayern in Wolfsburg wird Leon Goretzka zur Pause ausgewechselt. Das steckt dahinter.
Nach dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg spricht Bayern-Coach Vincent Kompany über den Gesundheitszustand von Alphonso Davies. Der Trainer gibt ein Update zur aktuellen Situation des Außenverteidigers.
Daniel Höhn
Beim knappen Sieg des FC Bayern in Wolfsburg wird Leon Goretzka zur Pause ausgewechselt. Das steckt dahinter.

Warum ist Bayern-Star Leon Goretzka beim knappen Liga-Sieg in Wolfsburg (1:0) bereits zur Pause ausgewechselt worden? Dem 31-Jährigen war in der Kabine schwindlig geworden, wie später Sportdirektor Christoph Freund verriet.

„Er hat bei diesem Freistoß den Ball brutal auf dem Kopf bekommen, hat sich dann eigentlich okay gefühlt. Aber in der Pause hat er dann gesagt, ihm ist ein bisschen schwindlig, es war ihm nicht ganz wohl und dann haben wir als Vorsichtsmaßnahme entschieden, dass er in der Kabine bleibt“, sagte Freund am Samstagabend.

Goretzka hatte den Ball nach einem Freistoß von Wolfsburgs Konstantinos Koulierakis an die Schläfe bekommen (26.). Der 31-Jährige wurde auf dem Platz behandelt, ehe er zunächst weiterspielen konnte.

FC Bayern: Vorsichtsmaßnahme bei Goretzka

Im Hinblick auf die letzten beiden Saisonspiele in der Bundesliga am kommenden Samstag gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr im LIVETICKER) und am darauffolgenden Samstag beim DFB-Pokal-Finale in Berlin gegen den VfB Stuttgart gab Trainer Vincent Kompany Entwarnung: „Nein, nicht schlimm, nicht schlimm. Nur wir sind jetzt in einer Phase, wo, wenn einer was merkt, dann müssen wir auch die richtigen Entscheidungen treffen.“

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