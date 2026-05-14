FC Bayern: Wieso Jamal Musiala Thomas Müller vermisst

Julius Schamburg 14.05.2026 • 22:56 Uhr Jamal Musiala spricht über die gemeinsame Zeit mit Thomas Müller beim FC Bayern. Der Offensiv-Star vermisst seinen ehemaligen Teamkollegen sehr.

Bayern-Star Jamal Musiala hat verraten, was er nach dem Weggang von Thomas Müller besonders vermisst.

„Seine Stimmung, alles. Ich würde auch gerne nach so einer Phase mit ihm reden“, verriet Musiala im Sky-Interview.

FC Bayern: Müllers Aura wird vermisst

Zu gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern habe Müller ihm „viel geholfen, viel Tipps gegeben über die Zeit“. Doch nicht nur das: „Einfach seine Aura, seine Stimmung ist schon was, was man vermisst.“

Im Sommer 2025 verließ Müller den deutschen Rekordmeister, nachdem sein Vertrag nicht verlängert wurde. Den Ex-Nationalspieler zog es in die MLS zu den Vancouver Whitecaps.