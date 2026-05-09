"Absolut unfair": Wirbel nach Kane-Elfer

Felix Kunkel 09.05.2026 • 19:41 Uhr Harry Kane vergibt zum ersten Mal einen Strafstoß in der Bundesliga. TV-Bilder zeigen, wie ein Wolfsburg-Profi zuvor den Elfmeterpunkt bearbeitet.

Unrühmliche Premiere für Harry Kane: Der Torjäger des FC Bayern hat erstmals einen Elfmeter in der Bundesliga verschossen.

Beim knappen Auswärtssieg gegen den VfL Wolfsburg (1:0) trat der Engländer in der 36. Minute beim Stand von 0:0 vom Punkt an – und vergab überraschend deutlich. Wölfe-Torhüter Kamil Grabara war nicht gefordert, da der Ball am rechten Torwinkel vorbeiflog.

Die Ursache für Kanes Fehlschuss: Der Stürmer rutschte beim Schuss mit dem linken Standbein leicht weg.

Wolfsburg-Profi bearbeitet den Elfmeterpunkt

Später tauchten Bilder auf, die für Wirbel sorgen: Demnach trat Wolfsburg-Profi Jeanuel Belocian offenbar während der VAR-Überprüfung vor dem Strafstoß unbemerkt den Elfmeterpunkt etwas kaputt.

Die Szene wurde in der Halbzeitpause bei Sky gezeigt. „Ich finde das absolut unfair. Da sollten die Schiedsrichter ein Auge drauf haben“, betonte Expertin Julia Simic bei Sky.

Vor dem Elfmeter hatte der VAR eine angebliche Abseitsstellung von Michael Olise, der im Strafraum von Gegenspieler Konstantinos Koulierakis getroffen worden war, überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der Münchner Flügelstürmer nicht im Abseits gestanden hatte, weshalb es letztlich den Elfmeter für den FC Bayern gab.

Kanes dritter Fehlschuss in dieser Saison

Kane hat in der laufenden Bundesliga-Saison bereits zehn Elfmeter sicher verwandelt. Insgesamt verwandelte er vor seinem Fehlschuss sogar 24 Strafstöße in der Liga in Folge für die Münchner.

Seine bislang einzigen verschossenen Elfmeter im Trikot des FC Bayern leistete sich Kane in der aktuellen Spielzeit: im DFB-Pokal gegen Wehen Wiesbaden (3:2) sowie in der Champions League gegen Union Saint-Gilloise (2:0).