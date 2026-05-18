Heute vor 30 Jahren weinte Fußball-Deutschland mit Andi Brehme

Udo Muras 18.05.2026 • 13:31 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern stieg heute vor 30 Jahren erstmals aus der Bundesliga ab. SPORT1 blickt auf das bittere, tränenreiche Abstiegsdrama zurück.

Zur Bundesliga-Saison 1995/96 gab es bedeutsame, teils bis heute gültige, Neuerungen. Die Spieler erhielten feste Nummern, auch die Namen wurden auf die Trikots gedruckt. Statt zuvor zwei waren nun drei Einwechslungen erlaubt und für einen Sieg gab es drei Punkte. Damit sollte der Offensivfußball gefördert werden. Dieser Schuss ging nach hinten los.

Nur in zwei Spielzeiten zuvor waren weniger Tore gefallen und eine Mannschaft stellte den bis heute gültigen Unentschiedenrekord auf. Sie bereute es mit dem ersten Abstieg der Klubgeschichte: Es traf den 1. FC Kaiserslautern, vollzogen in einem bitteren, tränenreichen Endspiel um den Klassenerhalt heute vor 30 Jahren.

Tränenreiches Abstiegsdrama zwischen Bayer und FCK

Der Spielplan wollte es so, auch wenn das bei Herausgabe des Plans keiner für möglich gehalten hatte. Mit Bayer Leverkusen und dem FCK trafen zwei Klubs aufeinander, die mit Ambitionen auf das internationale Geschäft in die Saison gegangen waren.

Kaiserslautern hatte auch in der Abstiegssaison im UEFA-Pokal gespielt und das DFB-Pokalfinale erreicht, was ein Teil des Problems war, weil das den Blick für die Probleme im Ligaalltag nicht gerade schärfte.

Diese waren indes immens. Nach den Abgängen von Stefan Kuntz und Ciriaco Sforza fehlte es an Leitfiguren. Der in der Winterpause verpflichtete brasilianische Rekord-Einkauf Arilson (kostete vier Millionen Deutsche Mark) floppte und wurde am Saisonende zurückgeschickt.

Bundesliga-Rekord: Kaiserslautern mit 17 Unentschieden

Das Team verlernte das Siegen, sammelte vor dem letzten Spieltag 17 Unentschieden ein. Auf dem eigenen Platz, der in einem miserablen Zustand war, weshalb sich der Mannschaftsrat drei Mal beim Vorstand beschwerte, taten sie sich besonders schwer, das Spiel zu machen.

Im März wurde Trainer Friedel Rausch entlassen, Nachfolger Eckhard Krautzun führte nicht aus dem Tabellenkeller. So kam es am 18. Mai 1996 zum Showdown zweier Tiefgestürzter: Leverkusen empfing als Vierzehnter den Sechzehnten aus der Pfalz.

Dem FCK half nur ein Sieg, der Vorstand setzte eine Prämie von 500.000 Mark für die Mannschaft aus.

Paulo Sergio tritt Fairplay mit Füßen und den FCK in 2. Liga

5.000 Fans begleiteten die Roten Teufel nach Leverkusen, das Stadion war ausverkauft (19.500 Zuschauer).

Nach 58 Minuten war das Wunder nahe, Pavel Kuka köpfte das 1:0 aus Sicht des FCK. Dann vergab der Tscheche leichtfertig das 2:0, was sich rächte. Als Lautern Leverkusen einen Einwurf schenkte, um die Behandlung von Olaf Marschall zu ermöglichen, trat Bayer-Star Paulo Sergio das Fairplay mit Füßen und gab den Ball nicht zurück.

Der Brasilianer warf zu seinem Torhüter ein und aus dessen Abschlag auf Rudi Völler resultierte der Freistoß-Abpraller, den Markus Münch zum 1:1 nutzte (82.).

Kaiserslautern steigt nach 33 Jahren erstmals ab

Das bedeutete den ersten Abstieg des FCK, bis dahin war er ein „Dino“ der Liga. Nach 33 Jahren, 1118 Spielen und 1828 Toren wurde ein vorläufiger Schlussstrich unter das Bundesliga-Kapitel des 1. FC Kaiserslautern gesetzt.

Selten wurden mehr Tränen nach einem Abstieg vergossen, sogar im Fernsehstudio. Die Nation litt mit, als Lauterns 2024 verstorbener Kapitän Andy Brehme bei Sky-Vorgänger Premiere in den Armen seines Weltmeister-Kumpels Rudi Völler weinte.