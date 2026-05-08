Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Fischer: "Verteile keine Geschenke"

Fischer: „Verteile keine Geschenke“

Vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub spricht der Mainzer Trainer über seine Europa-Ambitionen und die ehemalige Kollegin Eta.
Trifft am Sonntag mit Mainz auf seinen Ex-Klub: Urs Fischer
Trifft am Sonntag mit Mainz auf seinen Ex-Klub: Urs Fischer
© picture alliance/BEAUTIFUL SPORTS/SID/Tonhäuser
SID
Vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub spricht der Mainzer Trainer über seine Europa-Ambitionen und die ehemalige Kollegin Eta.

Trainer Urs Fischer von Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 behält im Saisonendspurt die kleine Chance auf die internationalen Plätze im Blick. Nur weil die Rheinhessen vergangenes Wochenende den Klassenerhalt gesichert hätten, heiße das nicht, dass er jetzt „Geschenke“ verteile, sagte der 60-Jährige vor der Partie am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) gegen Union Berlin.

Seine Mannschaft werde die letzten beiden Spiele „nicht abschenken“: „Es sind noch sechs Punkte zu vergeben und das wollen wir erreichen. Wir versuchen, die bestmögliche Leistung auf den Platz zu bringen. Der ein oder anderer Wechsel ist möglich, aber nicht weil es ein Geschenk sein soll, sondern weil die Spieler es sich verdienen“, sagte Fischer.

Im Duell mit Berlin trifft der Schweizer auf alte Bekannte. 2018 bis 2023 war Fischer im Amt bei Union, 2019 hatte er die Berliner zum Aufstieg geführt. Trainerin Marie-Louise Eta kennt er gut. „Ich weiß, wie schwierig das ist, in einer solch kurzen Zeit Veränderungen zu schaffen, aber sie hat es gepackt. Ich freue mich für Loui“, sagte Fischer über seine ehemalige Kollegin. Sexistische Kommentare gegen Eta erachte er als „nicht zeitgemäß“.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite