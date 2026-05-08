Fischer: „Verteile keine Geschenke“

SID 08.05.2026 • 15:17 Uhr Vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub spricht der Mainzer Trainer über seine Europa-Ambitionen und die ehemalige Kollegin Eta.

Trainer Urs Fischer von Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 behält im Saisonendspurt die kleine Chance auf die internationalen Plätze im Blick. Nur weil die Rheinhessen vergangenes Wochenende den Klassenerhalt gesichert hätten, heiße das nicht, dass er jetzt „Geschenke“ verteile, sagte der 60-Jährige vor der Partie am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) gegen Union Berlin.

Seine Mannschaft werde die letzten beiden Spiele „nicht abschenken“: „Es sind noch sechs Punkte zu vergeben und das wollen wir erreichen. Wir versuchen, die bestmögliche Leistung auf den Platz zu bringen. Der ein oder anderer Wechsel ist möglich, aber nicht weil es ein Geschenk sein soll, sondern weil die Spieler es sich verdienen“, sagte Fischer.