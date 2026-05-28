Freiburg verlängert mit Routinier

SID 28.05.2026 • 11:26 Uhr Personalentscheidung beim SC Freiburg: Routinier Anthony Jung bleibt im Breisgau.

Der SC Freiburg hat den Vertrag mit Defensivspieler Anthony Jung verlängert. Das gab der Europa-League-Finalist bekannt, nannte dabei aber wie gewohnt keine Vertragsdauer.

Der 34-Jährige war vor der letzten Saison in den Breisgau gewechselt und absolvierte bislang 15 Pflichtspiele für den Sport-Club. Zuvor hatte er in der Bundesliga für Werder Bremen und den FC Ingolstadt gespielt.

Jung bleibt Freiburg erhalten

Er empfinde es „als großes Privileg, Teil dieser Mannschaft zu sein und meinen Teil zum Erfolg leisten zu dürfen“, sagte der Innenverteidiger.