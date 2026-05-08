Freund bestätigt: Kwarazchelia beim FC Bayern

SID 08.05.2026 • 11:32 Uhr Der jüngere Bruder des PSG-Superstars spielt gerade in München vor. Sportdirektor Freund geht ansonsten bei den Kaderplanungen nicht ins Detail.

Kwarazchelia zum FC Bayern? Gut möglich! Allerdings steht der deutsche Rekordmeister nicht mit Superstar Chwitscha Kwarazchelia von Paris Saint-Germain in Kontakt, sondern mit dessen 16 Jahre alten Bruder Tornike. Das begehrte Offensiv-Talent von Dinamo Tiflis weilt derzeit am Münchner Campus, um sich für die Bayern zu empfehlen.

„Ja, das kann ich bestätigen, dass der Junge da ist. Er hat mittrainiert und Freundschaftsspiele gemacht“, sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund am Freitag. Tornike Kwarazchelia sei „ein junger Bursche, er hat Talent. Ob er so gut ist wie sein Bruder, der herausragend ist, ein Weltklassespieler, wäre jetzt zu viel des Guten zu sagen. Aber er ist ein talentierter junger Spieler, und wir werden sehen, wie es da weitergeht.“

Offenbar hatte im April 2018 auch Chwitscha Kwarazchelia bei den Bayern vorgespielt. Dies berichtete Spox zuletzt. Tornike spielt aktuell für die Reserve des georgischen Rekordmeisters und in der U17 seines Landes. Auch andere europäische Klubs sollen an ihm interessiert sein.

Was die Planungen für die kommende Saison bei den Bayern anbelangt, wollte Freund ansonsten nicht weiter ins Detail gehen. Die Grundausrichtung sei, „dass wir keinen zu großen Kader haben wollen“, sagte der Österreicher. Die Münchner Verantwortlichen würden gerade diskutieren, „wo können wir uns verbessern, was könnte der Mannschaft noch helfen. Ich glaube, das ist ein sehr komplexes Thema.“ Das Halbfinal-Aus in der Königsklasse würde „die Herangehensweise aber nicht ändern“.